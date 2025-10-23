Steve Palao se muestra fastidiado tras salir de la conciliación por su hija: "No soy un personaje público"

Hace unos meses, se reveló que Steve Palao tenía una hija de siete años con la señora Beatriz Cahuas y que no le estaría pasando la pensión que correspondería e incluso, que solo la vio en dos ocasiones en toda su vida. Tras tener su primera conciliación, el padre de Austin y Said se mostró muy enojado con la prensa.

Steve Palao incómodo con la prensa

Como se recuerda, el padre de Said y Austin Palao estuvo participando en el programa 'El Gran Chef Famosos', donde resultó el ganador y también, participó en un reality familiar. Aunque, tuvo que salir de este último reality debido a que se hizo público que tenía una hija de 7 años, a quien solo ha visto en dos ocasiones.

Esto ha llamado la atención de la prensa, donde varios medios acudieron a lugar donde realizaron la primera conciliación por la pensión con la madre de su hija, Beatriz Cahuas. Ante esto, Steve Palao se mostró muy a la defensiva por ser abordado por varios reporteros.

"¿Qué le pasa?, ¿Alguna vez te he dado un reportaje?, ¿Qué le pasa? Deje caminar (...) yo no soy un personaje público (...) ya conversaré. Deja caminar", expresó muy fastidiado.

Luego, la abogada Rosario Sasieta reveló que no se ha llegado a ningún a acuerdo en esta primera conciliación con su representante Beatriz, pero que continuarán con el proceso respectivo.

"Ya se estableció que no hay acuerdo y este es la primera (conciliación). Ya veremos. Yo creo que conversando con él, tomándonos un café con él, vamos a ver, sino vamos a ir a proceso judicial y ahí no hay pierde", dijo.

Lo que declaró la madre de su hija

Durante la entrevista realizada por el programa 'Amor y Fuego', Beatriz Cahuas señaló que está exigiendo una pensión justa para su pequeña de siete años, ya que Steve Palao solo viene ofreciendo 600 soles. Aunque, contó que ningún miembro de la familia Palao ha intentado acercarse a la niña

"Es por ella, no es por mí, es por la bebé, pero no se pudo llegar a un acuerdo. No puedo forzar a quererla, pero pensé que en algún momento iba a tratar de tener algún acercamiento a ella, lo cual no es así. Si él no desea acercamiento a ella, pues que cumpla como debe ser con el dinero, nada más le pido", expresó.

De esta manera, Steve Palao y Beatriz Cahuas aún no han logrado llegar a una conciliación por la pensión de su menor hija de siete años. Además, el padre de Said y Austin se mostró muy molesto por tener a la prensa detrás de él y su complicada situación.