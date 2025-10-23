Florcita Polo revela cómo sería su matrimonio si vuelve a casarse: "Empezaría con una orquesta de cumbia"

La hija de Susy Díaz viene pasando por una nueva relación amorosa desde hace varios meses, donde ha decidido mantenerlo alejado de la farándula. Ahora, Florcita Polo se muestra ilusionada sobre una posible boda en el futuro.

¿Cómo Florcita Polo quiere su boda?

En una entrevista con el programa 'América Hoy', Florcita Polo estuvo respondiendo algunas preguntas de los reporteros y afirmó que no pierde la esperanza de volver a casarse. Así mismo, contó que esta vez desearía que fuera más intimo y alejado de los medios de televisión.

"Si yo en algún momento me casaría, me gustaría que fuera en la playa y algo íntimo. Las cosas más bonitas se guardan y se mantienen en privado con tu familia, con quienes consideras", expresó ante los medios de comunicación.

Además, la hija de Susy Díaz también señaló que sí contrataría orquestas para ponerse a bailar en su boda y que le encantaría que fuera del género de la cumbia. Es así como mencionó a algunos de las reconocidos grupos como Hermanos Yaipén.

"En realidad hay muchas orquestas, no sé empezaría con Grupo 5, Hermanos Yaipén. Hay muchas orquestas y en verdad hay público para todos, lo mejor es la cumbia, a mí me encanta", dijo.

Sobre su relación con Luiggi Yarasca

Flor Polo volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa "Esta Noche", donde se mostró firme en su defensa del amor que vive actualmente junto a Luiggi Yarasca. A pesar de haber sido captada ingresando con él a un hotel en San Juan de Miraflores, la hija de Susy Díaz aseguró que no se arrepiente de sus decisiones pese a que esta exposición mediática le costó el título de Miss Turismo.

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, Florcita dejó en claro que no piensa dar un paso atrás en su relación. Aseguró sentirse plena al lado de Yarasca y manifestó que las críticas no influirán en su vida sentimental. Por ello, sigue manteniendo su vida amorosa al lado de esta persona no pública, a pesar de que su madre no lo pasaría como su pareja.

De esta forma, Florcita Polo señala estar enfocada en su trabajo y lleva su vida amorosa de manera privada. Además, señaló que no descarta casarse nuevamente tras divorciarse del padre de sus hijos, afirma estar esperanzada en encontrar el amor nuevamente y al parecer, al lado de su nueva pareja Luiggi Yarasca.