Edson arremete contra Maju por supuesta infidelidad: "El varón se pica cuando la mujer saca la vuelta"

Edson Dávila, conocido como Giselo, volvió a causar revuelo en el programa "América Hoy" luego de lanzar un comentario que dejó a todos sus compañeros con la boca abierta. Esta vez, el conductor opinó sobre la polémica entre Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo, y sus palabras no pasaron desapercibidas.

Edson Dávila sorprende con comentario sobre Maju Mantilla

Una vez más, Edson Dávila encendió la polémica en "América Hoy" al opinar sobre la situación entre Maju Mantilla y su aún esposo Gustavo Salcedo. El conductor no se guardó nada y aseguró que, cuando una mujer engaña, el hombre se pica por puro ego.

Todo comenzó cuando Ethel Pozo habló sobre cómo el esposo de la ex Miss Mundo había expuesto públicamente sus problemas personales. El tema generó tensión en el set y dio pie a un intenso debate entre los conductores.

"Recordemos que es el esposo el que ha soltado y soltado y soltado, y ha querido tirar la imagen que bien se ganó Maju Mantilla durante 20 años de carrera, la ha querido tirar abajo", comentó la conductora. Sin embargo, Edson interrumpió la conversación y soltó una frase que sorprendió a todos: "Aunque de repente con razón también, ¿no?".

Ethel, visiblemente incómoda, no dejó pasar la oportunidad para cuestionarlo en vivo. Pero Giselo no se quedó callado y defendió su punto. Fue entonces cuando Janet Barboza intervino para calmar las aguas.

"¿Qué cosa? ¿Hacer público algo que podía quedar en privado si tenía un problema con su mujer?", preguntó la hija de Gisela. "Estoy opinando, pues", replicó Edson. "Es la mamá de sus hijos, sus hijos son los que van a ver las noticias", contestó Ethel. "Pero opina, hay libertad de expresión, cada quien puede opinar porque luego dice: 'Ay, no me dejan hablar'", dijo la 'Rulitos'.

Sin embargo, Edson decidió ir más allá y lanzó una frase que encendió redes. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una defensa hacia Gustavo Salcedo, aunque otros señalaron que solo daba una opinión.

"A veces el varón, como te digo, a veces de molesto, de picón, yo te hablo como varón, porque he tenido a mi señora... a lo que voy es que el varón se pica porque cuando la mujer le saca la vuelta, ahí viene la piconería del varón. Es distinto. Es el ego, el que yo soy el varón y aparte imagínate, el ego que debe tener ese hombre", expresó sin filtros.

El comentario generó incomodidad en Ethel, quien rápidamente le respondió con tono serio. Lejos de calmar la situación, Edson remató la conversación con un dicho.

"Hermano, tú estás de machín, yo no te reconozco desde ayer. ¿Y cuando a nosotros nos la hacen? ¿Qué cosa? ¿También vamos a ir?", exclamó Ethel. "No, ustedes sí lloran... Como dicen, los cuernos del toro duelen, pero el de la vaca matan", soltó Edson, provocando reacciones mixtas entre el público.

Opiniones en redes

Las palabras de Giselo no tardaron en generar todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos lo defendieron, asegurando que solo dio su opinión, mientras que otros lo criticaron por supuestamente justificar la actitud del esposo de Maju Mantilla.

"Pero tiene razón Edson", "Bien Edson, soltando factos", "Se debe de respetar la opinión de cada persona", "Pero si él le hubiera puesto los cuernos, lo hubiesen funado", "Salcedo es un cobarde", "Sarta de alcahuetes", "Pero es picón es la verdad x piconazo", señalaron en redes.

En conclusión, Edson Dávila arremetió contra Maju Mantilla tras su reciente escándalo. Su nombre sigue siendo tendencia, y el público está pendiente de cada paso que dé. Con este nuevo momento en "América Hoy", queda claro que la polémica en torno a la ex Miss Mundo y su esposo Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar y que Giselo nunca se guarda nada.