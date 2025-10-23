"La infiel es otra": Amiga de Gustavo Salcedo habría lanzado indirecta a Maju Mantilla, según Janet Barboza

La exreina de belleza Maju Mantilla volvió a ser tema de conversación en el programa "América Hoy", luego de que Janet Barboza abordara los recientes escándalos que involucran a su aún esposo, Gustavo Salcedo, y una supuesta conversación en la que Mariana de la Vega lo acusaría de infidelidad, generando controversia en torno a la pareja.

Janet Barboza expone el supuesto mensaje de Mariana de la Vega

Durante la emisión del programa, Barboza explicó que la información proviene de una fuente confiable. Según la presentadora, un amigo suyo pertenece a un grupo de WhatsApp de deportistas y compartió una captura de lo que Mariana de la Vega habría publicado en sus redes.

"Un amigo mío está en un grupo de WhatsApp de esta joven, que es un grupo de deportistas, y le hizo captura a lo que pone esta joven (Mariana de la Vega) en redes", comentó Janet Barboza. La conductora agregó: "¿Por qué le echan la culpa a Gustavo de que es infiel cuando la infiel es otra?". Estas declaraciones reavivan el debate sobre la relación de Mantilla y Salcedo, luego de que la exreina aceptara públicamente las disculpas de su esposo.

Barboza cuestionó la actitud de Mariana al difundir mensajes ambiguos en redes sociales y recordó la cercanía entre Salcedo y De la Vega, remitiéndose al polémico ampay en el que ambos ingresaron juntos a un hotel en San Isidro.

"Raro, ¿no? Yo se los dejo ahí para que ustedes analicen, para que ustedes comenten esto. Ojo, ha dicho una persona que lo ha leído, en la cual yo confío", señaló la conductora.

Teorías sobre el conflicto mediático

En otro momento, Janet Barboza compartió sus hipótesis sobre los motivos detrás de la polémica. La presentadora sugirió que la situación podría estar relacionada con intereses económicos, afectivos o estratégicos dentro de la relación de Mantilla y Salcedo.

"¿Por qué la amiga de Gustavo Salcedo, que sale en sauna en el Westin, ya andaba deslizando, dejando entrever cosas sobre Maju Mantilla y ahora no quiere decir nada?", cuestionó Barboza.

Pero eso no fue todo, la popular 'Retoquitos' luego agregó otras teorías al respecto de estas declaraciones:

"Ahora, acá tengo otra hipótesis. O es por los bienes, Maju Mantilla. O es que Gustavo Salcedo quería verla separada del productor y regresar con Maju Mantilla. O será caso que Gustavo Salcedo y su amiga Mariana están de acuerdo y han hecho todo esto para poder vivir quizás en paz o tranquilidad", concluyó, dejando sorprendidos a sus compañeros de panel, Ethel Pozo y Edson Dávila.

El conflicto entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando titulares y especulaciones. Mientras Barboza expone teorías y supuestas conversaciones, Mantilla mantiene su postura de discreción, evitando declarar públicamente sobre el tema. La situación mantiene en vilo a la farándula peruana y abre nuevas preguntas sobre el futuro de la pareja.