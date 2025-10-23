RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

"La infiel es otra": Amiga de Gustavo Salcedo habría lanzado indirecta a Maju Mantilla, según Janet Barboza

La conductora aseguró tener información sobre un presunto mensaje de Mariana de la Vega, quien habría insinuado en redes que la exreina de belleza sería la infiel de su matrimonio.

Janet Barboza revela presunta conversación que reaviva conflicto con Gustavo Salcedo.
Janet Barboza revela presunta conversación que reaviva conflicto con Gustavo Salcedo. (Composición: La Karibeña)
23/10/2025

La exreina de belleza Maju Mantilla volvió a ser tema de conversación en el programa "América Hoy", luego de que Janet Barboza abordara los recientes escándalos que involucran a su aún esposo, Gustavo Salcedo, y una supuesta conversación en la que Mariana de la Vega lo acusaría de infidelidad, generando controversia en torno a la pareja.

Janet Barboza expone el supuesto mensaje de Mariana de la Vega

Durante la emisión del programa, Barboza explicó que la información proviene de una fuente confiable. Según la presentadora, un amigo suyo pertenece a un grupo de WhatsApp de deportistas y compartió una captura de lo que Mariana de la Vega habría publicado en sus redes.

"Un amigo mío está en un grupo de WhatsApp de esta joven, que es un grupo de deportistas, y le hizo captura a lo que pone esta joven (Mariana de la Vega) en redes", comentó Janet Barboza. La conductora agregó: "¿Por qué le echan la culpa a Gustavo de que es infiel cuando la infiel es otra?". Estas declaraciones reavivan el debate sobre la relación de Mantilla y Salcedo, luego de que la exreina aceptara públicamente las disculpas de su esposo.

Barboza cuestionó la actitud de Mariana al difundir mensajes ambiguos en redes sociales y recordó la cercanía entre Salcedo y De la Vega, remitiéndose al polémico ampay en el que ambos ingresaron juntos a un hotel en San Isidro. 

"Raro, ¿no? Yo se los dejo ahí para que ustedes analicen, para que ustedes comenten esto. Ojo, ha dicho una persona que lo ha leído, en la cual yo confío", señaló la conductora.

Edson arremete contra Maju por supuesta infidelidad: "El varón se pica cuando la mujer saca la vuelta"
Lee también

Edson arremete contra Maju por supuesta infidelidad: "El varón se pica cuando la mujer saca la vuelta"

@rkt696

Janet Barboza revela presunta conversación que reaviva conflicto con Gustavo Salcedo

♬ sonido original - rkt696

Teorías sobre el conflicto mediático

En otro momento, Janet Barboza compartió sus hipótesis sobre los motivos detrás de la polémica. La presentadora sugirió que la situación podría estar relacionada con intereses económicos, afectivos o estratégicos dentro de la relación de Mantilla y Salcedo.

"¿Por qué la amiga de Gustavo Salcedo, que sale en sauna en el Westin, ya andaba deslizando, dejando entrever cosas sobre Maju Mantilla y ahora no quiere decir nada?", cuestionó Barboza. 

Tilsa Lozano minimiza a Jackson Mora tras su aparición con Shirley Arica: "No me da curiosidad verlo"
Lee también

Tilsa Lozano minimiza a Jackson Mora tras su aparición con Shirley Arica: "No me da curiosidad verlo"

Pero eso no fue todo, la popular 'Retoquitos' luego agregó otras teorías al respecto de estas declaraciones: 

"Ahora, acá tengo otra hipótesis. O es por los bienes, Maju Mantilla. O es que Gustavo Salcedo quería verla separada del productor y regresar con Maju Mantilla. O será caso que Gustavo Salcedo y su amiga Mariana están de acuerdo y han hecho todo esto para poder vivir quizás en paz o tranquilidad", concluyó, dejando sorprendidos a sus compañeros de panel, Ethel Pozo y Edson Dávila.

El conflicto entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando titulares y especulaciones. Mientras Barboza expone teorías y supuestas conversaciones, Mantilla mantiene su postura de discreción, evitando declarar públicamente sobre el tema. La situación mantiene en vilo a la farándula peruana y abre nuevas preguntas sobre el futuro de la pareja.

Temas relacionados América Hoy Espectáculos Gustavo Salcedo Janet Barboza Maju mantilla

Siga leyendo

Lo Más leído

Papá de Xiomy Kanashiro sobre la posibilidad de que se casé con Jefferson Farfán: "Todavía no es el momento"

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Rosángela Espinoza sorprende con divertida aparición junto a imitador de José Jerí: "El presi y la primera dama"

Gustavo Salcedo confiesa que grababa llamadas entre Maju Mantilla y George Slebi: "Le decía 'gracias lindo'"

Samahara Lobatón reaparece tras dar a luz y aclara: "Mi plan no era quedarme en Estados Unidos"

últimas noticias
Karibeña