Tilsa Lozano minimiza a Jackson Mora tras su aparición con Shirley Arica: "No me da curiosidad verlo"

Tilsa Lozano volvió a ser tema de conversación luego de que su exesposo, Jackson Mora, reapareciera en el podcast de Shirley Arica y contara detalles de su matrimonio, generando revuelo en redes. Ante ello, la exmodelo rompió su silencio y dejó en claro que no tiene interés en hablar del tema.

Tilsa minimiza las declaraciones de Jackson Mora

En diálogo con Trome, Tilsa Lozano restó importancia a las palabras de su exesposo y aseguró que no tiene intención de involucrarse en nada que tenga que ver con él. Según explicó, no ha visto la entrevista y tampoco tiene curiosidad por hacerlo, pues cada quien es libre de ganarse la vida como pueda.

"Estoy divorciada y nada de lo que pase con ese señor tiene algo que ver conmigo. Cada uno trabaja como puede y usa los recursos que tenga. Además, no he visto la entrevista, entonces no puedo hablar de algo que no vi y no me da curiosidad", expresó la conductora del programa "La noche habla", dejando claro que su etapa con Jackson Mora quedó completamente cerrada.

Tilsa también fue consultada sobre la participación de Shirley Arica, quien entrevistó a Mora pese a que en el pasado ambas protagonizaron un fuerte enfrentamiento. Sin embargo, la ex Miss Colita optó por mantener una postura serena y aseguró que ese tipo de situaciones ya no la afectan.

"Parece que no cambió tanto como dice, pero todo bien. No me afectó hace diez años, menos me afecta ahora que soy mamá y mi prioridad es mi familia", respondió con firmeza, dejando entrever que no tiene ningún interés en revivir antiguos conflictos.

Tilsa habla sobre el amor y sus nuevos planes personales

Durante la entrevista, la modelo y conductora también fue consultada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación. Tilsa aclaró que por el momento no busca pareja y que, de hacerlo en el futuro, será mucho más cuidadosa a la hora de elegir con quién compartir su vida.

"No tengo en mis planes tener una relación por ahora. El día que lo haga, procuraré no cometer los mismos errores. Olvídate, voy a tener que pedir bastante información y antecedentes policiales porque la vida, a veces, da sorpresas desagradables", señaló entre risas.

Además, reveló que planea pasar la celebración de Halloween rodeada de su familia y amigos más cercanos. La exmodelo contó que Miguel Hidalgo, padre de su hija, le prestará su casa para la reunión, mostrando la buena relación que mantienen a pesar del pasado.

"La pasaré rodeada de gente que amo y me ama. Vendrá toda mi familia, amigos íntimos, somos como 50 personas. Miguel me está prestando su casa para la fiesta porque quiere verme feliz, después de todo lo feo que he pasado este año. Es un gran padre, un gran ser humano y un amigo incondicional, sabe que mis hijos son felices si su mamá está feliz", afirmó.

En conclusión, Tilsa Lozano ha dejado claro que no tiene intención de mirar atrás ni de responder a las declaraciones de Jackson Mora. La conductora atraviesa una etapa enfocada en su bienestar personal, su familia y sus nuevos proyectos. Mientras su exesposo continúa generando titulares por sus confesiones