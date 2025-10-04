Melissa Klug habría enviado indirecta a Jefferson Farfán: "Jamás podrá comprar la paz del alma"

Desde que se separaron, Melissa Klug viene batallando de manera legal con Jefferson Farfán por sus dos menores hijos. Actualmente, la 'Foquita' se encuentra en otro lío judicial por el caso de 'Cri Cri'. Ahora, la empresaria fue consultada sobre aquellos que pagan a la justicia para ganar y manda indirecta al padre de sus hijos.

Manda tremenda indirecta a Farfán

Por medio de sus redes sociales, Melissa Klug dejó abierta una caja de preguntas donde una usuaria le consultó sobre su pensamiento de aquellas personas que 'compran' a la justicia peruana. La 'Blanca de Chucuito' señaló que ha visto en más de una ocasión cómo se inclinó la balanza a aquellos que cuenta con más poder económico.

"He visto cómo en los juicios la balanza se inclina hacia quienes tienen dinero, no porque tengan la razón, sino porque compran las conciencias", expresó Klug por medio de sus redes sociales.

Después, siguió con su mensaje señalando que le duele perder ante la corrupción, pero se mantiene esperanzada en la justicia divina. Así mismo, comenta que por más que paguen para ganar en un juicio no tiene valor en su consciencia y la paz de verdadera.

"Y aunque duela perder ante la corrupción, aprendí que la justicia es frágil, pero la justicia divina es inevitable... porque lo que se compra con dinero carece de valor ante la conciencia y ante la vida misma, y jamás podrá comprar la paz del alma ni la verdad", señaló.

Historia de Melissa Klug

Sobre el caso de 'Cri Cri'

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', se defendió con todo en "El Valor de la Verdad". El primo del exfutbolista Jefferson Farfán reafirmó su inocencia en el caso que lo persigue desde hace más de un año y no dudó en lanzar fuertes declaraciones contra algunos de sus familiares, a quienes acusa de haberle dado la espalda en los momentos más difíciles.

El doctor Eduardo Medina, abogado de Cristian Martínez, explicó en el programa "Ponte en Cola" que la defensa de Farfán busca reabrir la última etapa del proceso judicial. Además, resaltó que las pruebas oficiales favorecen a su cliente.

De esta forma, Jefferson Farfán se encuentra en medio de un caso legal con su primo Cristian Martínez y en medio de esta polémica, Melissa Klug decidió mandar una indirecta al ser consultada sobre aquellos con poder económico que pagan en un juicio para poder ganar, pero señala que siempre existe la justicia divina.