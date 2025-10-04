Melissa Paredes responde críticas tras publicar un video de su hija: "Comentan muy sueltas de huesos"

La actriz Melissa Paredes suele compartir cada momento de su vida en sus redes sociales, como los momentos que pasa con su actual pareja y sobre sus vida familiar. Es así como tras subir un video de su hija empezó a tener una lluvia de críticas, pero responde fiel a su estilo.

Melissa sale con todo

Por medio de sus redes sociales, Melissa Paredes compartió un video de la exposición de su pequeña en su colegio luciendo muy orgullosa. Lo que no esperó la actriz, es que varias personas empezaran a criticarla porque la zapatillas de su hija no estaban completamente limpia.

Es así como la exconductora de TV salió a responder a su estilo por medio de un video en las historias de redes sociales. Primero, expresó que al parecer las personas quienes la critican no cuentan con hijos, ya que casi siempre no regresan limpios después de un día de clase.

"Llegando a casa y me encuentro con los hermosos comentarios que me imagino que las que están comentando eso no tienen hijos porque una señora manda con las zapatillas así a su peque al colegio y terminan como las acaban de ver en un solo día", expresó.

Luego, Melissa Paredes comenta que su hija con Rodrigo Cuba es una niña muy activa que se divierte mucho en su colegio. Por ello, cree que sus zapatillas no regresan limpias tras un día de escuela porque juega mucho, lo cual le hace feliz.

"Pero me imagino, ustedes que comentan muy sueltas de huesos no tendrán niños o sus niños no juegan mucho, pero Mía juega demasiado, se la pasa súper bien en el colegio y sus zapatillas son testigos de eso", dijo al final de su video.

Melissa Paredes responde a críticas pic.twitter.com/46FTK8pPV3 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 4, 2025

Más de Melissa Paredes

El pasado 26 de septiembre, el programa 'América Hoy' celebró sus seis años al aire compartiendo noticias del espectáculo. Los conductores Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila recibieron una sorpresa por el aniversario. La actriz Melissa Paredes, quien fue una de las conductoras originales, regresó después de cuatro años y ahora, se especula sobre su regreso como conductora.

En conclusión, Melissa Paredes es una persona muy trabajadora y comprometida con su pequeña hija que tuvo con Rodrigo Cuba. Por ello, cada vez que recibe una crítica hacia su hija o ella, sale a defenderse de manera inmediata. La actriz siempre ha mostrado que su niña es su prioridad.