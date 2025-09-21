Melissa Paredes revela que no quería divorciarse de Rodrigo Cuba: "No me quiero volver a casar"

Melissa Paredes concedió una entrevista en la que habló abiertamente sobre su divorcio con Rodrigo Cuba, padre de su hija. La exconductora de América Hoy aseguró que tenía la esperanza de reconciliarse con el futbolista, ya que su separación no se dio de la noche a la mañana, pues existía un acuerdo previo.

Melissa Paredes no quería divorciarse de Rodrigo Cuba

La actriz concedió una entrevista al podcast La Linares, donde habló abiertamente sobre su polémica separación en el 2021. Según dijo, no se separó por una infidelidad y, además, confesó que al inicio, cuando terminó su relación, no pensaba divorciarse.

"Nosotros pedimos divorciarnos por todo lo que pasó. Cuando decidimos que íbamos a terminar, habíamos quedado en que no nos íbamos a divorciar, porque teníamos un precedente: sus papás, que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos", indicó.

En esa misma línea, confesó que ella y Rodrigo llegaron a un acuerdo para no divorciarse, porque no sentían necesidad de hacerlo. Además, señalaron que ninguno de los dos pensaba volver a contraer matrimonio; sin embargo, esto terminó cambiando y finalmente sí se divorciaron.

Cabe resaltar que, actualmente, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba mantienen una buena relación, pese a que ya no son esposos. Ambos tienen nuevas parejas, e incluso Melissa se casó con su bailarín, con quien, según imágenes mostradas por Magaly, la firme, le fue infiel a Rodrigo Cuba.

Melissa niega estar embarazada

En una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Melissa Paredes declaró en medio de su promoción de su obra teatral con Julián Zucchi. La actriz señaló nuevamente que no está embarazada como los recientes rumores en las redes sociales y varios medios de televisión.

Además, la esposa de Anthony Aranda señaló que está cansada de los constantes rumores de una dulce espera. Así mismo, señaló que el día que esté realmente esperando a su segunda hijo o hija lo dará a conocer por medio de sus redes sociales junto a su pareja.

"Oye, a mí me embarazan a cada rato, ya tendría cuatro años de embarazada, toda mi relación. El día que se de se va a dar. El día que se tenga que comunicar, se comunicará. Se hace cuando nosotros queramos, no vamos a complacer a nadie", expresó la actriz peruana al medio de televisión.

Es así que, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija. Ambos han formado nuevas familias y dejaron atrás la polémica. La actriz aseguró que, pese a todo, aprendió valiosas lecciones de su matrimonio y posterior separación.