Magaly 'chanca' a Neutro por enfrentarse a policías en Punta Cana: "Se le han subido los humos"

Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua al momento de cuestionar duramente la actitud que el streamer Neutro tomó al ser detenido por la Policía Nacional de República Dominicana. La conductora criticó fuertemente la conducta del influencer y aseguró que se le han subido los humos.

Magaly destruye a Neutro

La conductora inició su programa reproduciendo el video que muestra el preciso momento en que Neutro es intervenido por la policía durante un viaje a Punta Cana, por presuntamente manejar a excesiva velocidad. Sin embargo, al ver la actitud del streamer, Magaly se mostró indignada.

"Qué vergüenza, él parecía orgulloso de su hazaña. Señalar con el dedo al policía y hablarle en voz alta lo hacía sentir bien", comentó en un inicio.

Asimismo, aseguró que Neutro habría tomado todo a broma, con la intención de generar halo en su plataforma y con ello atraer a más personas para que lo vean, debido a que los pagos a los streamers de Kick han disminuido en los últimos meses.

"Él parecía feliz de generar contenido para su plataforma, porque sin duda alguna portarse malcriado con un policía y ser detenido, para él, era un circo, ya que seguramente el show estaba generando muchas vistas", agregó.

Magaly también sostuvo que los streamers actualmente se creen intocables y no lo son. "Sus acompañantes que estaban en el auto le pedían que se tranquilice, pero él no lo hacía. A esos chicos se les ha subido mucho los humos. Creen que porque acá tienen una comunidad que los sigue, también pueden hacer lo que se les da la regalada gana en otros países", finalizó.

¿Qué pasó con Neutro?

El streamer peruano Arturo Fernández, conocido en redes sociales como Neutro, vivió un episodio inesperado mientras realizaba una transmisión en vivo por la plataforma Kick. El creador de contenido, cercano a Mayra Goñi, fue intervenido por la policía de República Dominicana en medio de un confuso incidente que dejó sorprendidos a sus seguidores.

Las imágenes de la transmisión, que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales, muestran el instante en que dos agentes obligaron a Neutro a bajar del vehículo que conducía. Al inicio, el streamer intentó resistirse y reclamó por la forma en la que era tratado, pero los efectivos finalmente lo redujeron y lo esposaron frente a todos los espectadores conectados.

El peruano expresó su incomodidad en todo momento y lanzó frases que reflejaban su molestia: "¿Me quiere mandar preso a mí? Suélteme, déjame ir, no me estés agarrando así", se le escucha decir mientras forcejeaba con uno de los uniformados.

Es así que, el enfrentamiento entre Neutro y la policía desató críticas en redes sociales, donde muchos coincidieron con la postura de Magaly Medina. La conductora remarcó que los influencers deben asumir responsabilidad por sus actos y entender que su popularidad no los hace inmunes a las leyes en otros países.