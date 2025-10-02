¡Miss Primavera Karibeña! Zully sorprende bailando "Cómo se mata el gusano" con Papillón

La influencer y streamer Zully se convirtió en la flamante ganadora del Miss Primavera Karibeña 2025, arrasando con los votos y dejando atrás a varias figuras reconocidas de la música y el espectáculo. La joven fue coronada en un evento de Fiesta Karibeña en Chorrillos y se animó a bailar con Papillón.

Bailó 'Cómo se mata el gusano' con Papillón

Llegó hasta Chorrillos para ser coronada y se animó a bailar junto a la agrupación de Papillón, quiénes ya se encontraban en el escenario esperándola. La joven streamer se animó a bailar el tema "Cómo se mata el gusano" en vivo sacando sus mejores pasos y llevándose los aplausos de sus seguidores.

En otro momento, la vocalista Nicole Flores de Papillón la invitó a cantar juntas el tema "Amor Ilegal". Ambas interpretaron este tema y por primera vez, la streamer cantó cumbia en vivo para todos sus seguidores.

Tras arrasar con los votos en el concurso de 'Miss Primavera Karibeña 2025' gracias al apoyo de sus seguidores, la streamer Zully fue coronada en vivo en el evento de Fiesta Karibeña celebrada en el Bosque Encantado de Fátima en Chorrillos.

La joven se mostró muy emocionada por el gran apoyo y cantidad de seguidores que la esperaban en el escenario. Se conmovió tanto que no pudo evitar quebrarse por el inmenso apoyo que tiene de sus fanáticos pequeños y grandes. Así mismo, dedicó algunas palabras de agradecimiento.

Para la celebración de su coronación llegaron varios artistas que estuvieron haciendo bailar al público previamente como Combinación de la Habana, Río Band, Kate Candela y finalmente, Papillón, quienes cerraron la noche con la presentación de la streamer.

