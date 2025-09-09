Robotín expone que Robotina no quiere trabajar con él por su novio: "Ya la bloqueé para que sea feliz"

¡Tremendo encontrón! Durante el programa "América Hoy", se vivió un tenso momento entre Robotín y Robotina, quienes fueron pareja y ahora mantienen diferencias hasta en el terreno laboral. Ambos artistas llegaron como invitados, pero lo que debía ser una participación divertida terminó en reclamos en vivo.

Robotín acusa a Robotina y a su novio

La polémica entre Robotín y Robotina volvió a encenderse en el set de "América Hoy". Lo que empezó como una divertida dinámica en el "Mundial de Desayunos" terminó sacando chispas entre los populares personajes, que alguna vez fueron pareja.

El reencuentro en televisión. Todo comenzó cuando Janet Barboza recordó que en el pasado ambos habían tenido serias diferencias. Sin embargo, Robotín se mostró indiferente.

"La última vez me quedé en que Robotín, le habías quitado el nombre a Robotina, que no se podían ver ni en pintura. ¿Y ahora?", consultó Janet. "No me acuerdo", dijo Robotín. Robotina reaccionó irónica: "Se resetió, se resetió". "¿Ya puede usar el nombre Robotina?", preguntó Ethel. "Siempre", contestó el cómico. "Así son lo hombres. No se acuerda lo que le conviene", señaló su expareja.

Las conductoras no dudaron en preguntar si ya había paz entre ellos y si podían volver a trabajar juntos. Robotín sorprendió con su respuesta.

"Sabes qué, yo no hablo con ella", señaló Robotín y frente a cámaras, Robotín explicó el motivo de su enojo: "Me llamó y me dijo: 'Mi enamorado no quiere que trabaje contigo'". Robotina, por su parte, no se quedó callada y le respondió: "No, no, no, así no fue. La verdad que siempre haces lo mismo, la verdad que estoy cansada".

Pero el tema no quedó ahí. Robotín aseguró que ella puso varias trabas cuando trabajaron juntos en un circo. Y confesó que para evitar incomodidades ya la bloqueó y se negó a presentaciones con ella.

"No quería grabar TikTok, no quería promocionar el circo, no quería ir a los ensayos. Entonces yo ya la bloqueé, ya rechacé tres shows que tengo con ella para que sea feliz", confesó.

Los mensajes que destaparon la pelea. Robotín incluso mostró a las conductoras los mensajes le mandó Robotina. Janet Barboza leyó uno de los mensajes.

"Dice Robotina: 'Justo mi enamorado me reclamó porque siente que buscas algo más que trabajo'", resaltó Janet con el celular del humorista en la mano. Al verse expuesta, Robotina se defendió: "No es cierto. A mí nadie me puede decir qué hacer y qué no hacer". "Pero ahí está", acotó Robotín y la cómica terminó reconociendo: "Si yo estoy saliendo con alguien, merece un respeto también".

Acusaciones de ambos lados

El enfrentamiento continuó cuando Robotina lo acusó de querer sobrepasarse en los videos que grababan juntos. Ethel Pozo y Janet Barboza no dudaron en intervenir.

"Él quería chaparme pues a cada rato", dijo, generando sorpresa en el set. Ethel Pozo acotó dirigiéndose a Robotín: "No, respeta, pues. Porque una cosa es trabajar y otra cosa es que te aproveches". Robotina añadió: "Se aprovecha de la relación laboral que tenemos". En tanto, Janet Barboza comentó: "Yo le creo a Robotín", inclinándose hacia el lado del artista peruano.

Lo que debía ser un reencuentro divertido terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo tensión con humor entre Robotín y Robotina. Con acusaciones cruzadas, mensajes expuestos y reproches en vivo, quedó claro que la relación entre ambos no está tan bien que digamos.

En conclusión, Robotín aseguró que ya la bloqueó "para que sea feliz", mientras Robotina insiste en que mantiene solo una relación profesional. Lo cierto es que, trabajar con una expareja no ha sido nada sencillo para ambos.