Robotín: Sujeto amenaza con golpear al cómico mientras trabajaba en la calle y la gente lo defiende

Alan Castillo, más conocido en el ambiente de los cómicos ambulantes como Robotín, pasó por un momento dramático mientras trabajaba en las calles del Jirón de la Unión, ya que un sujeto interrumpió su espectáculo para amenazarlo públicamente, lo cual llevó a que las personas presentes defendieran al "hombre de hojalata".

Magaly TV, La Firme mostró un video donde un sujeto alto y fornido se acerca a Alan Castillo y lo acusa de haberlo amenazado de muerte a través de redes sociales; además, intenta golpearlo. "Ahora amenázame", dijo el hombre, dejando entrever que tuvo una riña con el cómico en redes sociales.

Enseguida, el cómico solo intentó mantener la calma e incluso le pidió que explicara al público por qué lo estaba amenazando. "Ahorita no, manito, estoy trabajando. Apunta mi número, ni siquiera me acuerdo de lo que hablé", dijo Castillo, intentando calmar las aguas.

Sin embargo, las personas que disfrutaban de su show callejero salieron en su defensa y encararon al sujeto de identidad desconocida, quien se retiró no sin antes lanzar una amenaza contra todos.

"Ustedes no saben el contexto, no se metan. Me ha amenazado de muerte. Te voy a meter un cachet***n", dijo ofuscado. "Te voy a volver a ver " , sentenció el sujeto.

Hace un tiempo Robotín reveló que había retomado la comunicación con Robotina para juntos ser parte del circo de la venezolana, sin embargo, estos días felices no duraron mucho debido a las recientes declaraciones del cómico quien considera que Karelys ha perdido su humildad y sencillez.

"Nuestra amistad duró una semana. Ya no somos compatibles, ella cambió mucho y yo mantengo mi sencillez y humildad. Está en aires y no me gusta. Creo que se amistó conmigo porque su circo no tuvo mucha pegada", dijo.