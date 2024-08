Yahaira Plasencia habla sobre la 'falsa humildad' de algunos artistas: "No son lo que dicen ser"

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de la salsa peruana que ha cautivado con sus canciones y viene luchando para la internacionalización de su música. Muchas veces, la artista fue apuntada por no ser humilde, pero decidió defenderse hablando sobre la 'falsa humildad' que muestran otros personajes.

La cantante Yahaira Plasencia inició su carrera musical hace más de siete años, donde ha avanzado como artista. Aunque, siempre fue criticada por muchas cosas y entre ellas, la supuesta falta humildad de la cantante. Sus seguidores han salido a defenderla en muchas ocasiones y su imagen se ha ido limpiando poco a poco por muchos usuarios.

Por medio de sus redes sociales, compartió un video donde el popular Arcángel habla de la 'falsa humildad' de artistas en general. La peruana estuvo de acuerdo con las palabras del cantante internacional y en un video en sus historias, aclaró que no es un dardo para nadie en específico, pero si es lo que piensa y cree que existe.

"Llevo mucho tiempo en este medio y he visto de todo. Lo que si estoy sorprendida, es que realmente el público es bastante ingenuo muchas veces, no todos, pero si la mayoría. Le cree a estos personajes que se crean una careta para hacerse los buenos, los humildes, las humildes. Cuando en realidad se apagan las luces, el público no está, son lo que realmente son. No son lo que dicen ser y muestran al público" , expresó.

Historia de Yahaira Plasencia

La cantante de salsa aclaró que incluso las personas que se muestran tal como son en realidad, son criticadas. Yahaira expresó que eso pasó con ella, porque no puedo ocultar su malestar ante alguna incomodidad y al parecer, eso le ha traído detractores en su carrera musical.

"Yo siempre he dicho que no puedo ser hipócrita, cuando algo me incomoda, me incomoda y lo van a notar siempre. Seguramente por eso caigo mal, mucha gente no me pasa, pero soy sincera y honesta. No ando por ahí aparentando lo que no soy", agregó al final.