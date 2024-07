Robotín desmiente a Karelys Molina tras patentar su nombre: "Yo nunca lo quise"

El popular Robotín salió a desmentir a su expareja Karelys Molina, conocida como 'Robotina' quien hace unos días contó que había patentado su nombre artístico para poder trabajar sin problemas.

El artista al parecer se mostró fastidiado por las recientes declaraciones de Karelys con quien terminó su relación en medio de escándalos, pese a ello cada uno continúo trabajando con sus respetivos personajes.

En una entrevista para el diario el Trome, Alan Castillo conocido como 'Robotín' no fue ajeno a las recientes palabras de su expareja Karelys Molina quien aseguró que decidió patentar su nombre artístico para evitar problemas.

Según la venezolana, 'Robotín' quiso patentar su nombre artístico inicialmente sin embargo, Indecopi se lo rechazó, estas palabras han sido desmentidas por el mismo Alan Castillo.

En otro momento, el cómico aseguró que tenía muchas peleas con Karelys e incluso en una de ellas le aseguró que no volvería a usar el nombre de 'Robotina' para no tener ninguna relación con él, pese a ello, la venezolana siguió usando su nombre artístico para poder trabajar en diversos eventos.

"En una de las 50 mil peleas que tuvimos, ella misma me dijo 'no quiero saber nada de ti, no quiero nada que me ligue contigo'. Entonces le respondí que si no quería saber nada de mí que se cambie el nombre porque la iban a vincular siempre conmigo cada vez que la llamen 'Robotina', porque viene de 'Robotín'", relató.