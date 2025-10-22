Jackson Mora rompe su silencio tras coquetear con Shirley Arica: "La considero mi amiga"

Jackson Mora se divorció de Tilsa Lozano hace unos meses y ahora, apareció en una entrevista donde estuvo 'nariz con nariz' con Shirley Arica. Ante loa rumores de coquetos, el exboxeador negó que tenga alguna intención de algún vínculo amoroso con la enemiga de su expareja.

Jackson Mora niega haber coqueteado

Shirley Arica estuvo realizando una transmisión en vivo con Jackson Mora dónde me realizó una entrevista en su casa, pero lo que llamo la atención fue la química entre ambos. Incluso, hubo un momento en que realizaron el reto de 'nariz con nariz' dónde estuvieron muy cerca de darse un beso.

Ante esta situación, Magaly Medina decidió entrevistar al ex de Tilsa Lozano para consultarle sobre esta situación comprometedora que lo dejaría en mala posición. Ya que Shirley Arica sería la enemiga pública de la 'Vengadora', aunque Mora señaló que no vio nada de malo sus acciones con una 'amiga'.

"No, pero fue todo conversado con la producción. El productor me llamó para hacer una entrevista y le dije que ya, que no tenía ningún problema. No le vi nada de malo en ese momento. Yo la considero mi amiga, creo que ella igual, es parte del show que ella tiene", expresó.

Ante estás declaraciones, la conductora de 'Magaly Tv La Firme' señaló que observo una gran química entre ellos que se reflejo en sus acciones. Además, de que durante la entrevista estuvieron tomando una bebida alcohólica para avivar más la confíanza entre ellos, pero el exboxeador señala que fue idea del productor.

"El productor me dijo 'un vino para relajar' para que sea más fluido entre chacotas, no hubo mala intención", agregó Jackson al programa de televisión muy seguro señalando su posición.

Shirley Arica casi se da un beso con ex de Tilsa

Desde hace muchos años se conoce la rivalidad que tienen Tilsa Lozano con Shirley Arica. Por ello, llamo mucho la atención que Jackson Mora se juntara con Arica tras divorciarse de la 'Vengadora'. Ahora, ambos aparecieron muy juntos y entre coqueteos en una transmisión en vivo mientras pasaban dentro de su casa.

De esta manera, Shirley Arica y Jackson Mora se lucieron muy cercanos con mi ha química durante su transmisión en vivo. Aunque, ahora el ex de Tilsa Lozano aclaro que nunca tuvo ja segunda intención con Arica y que solo la considera como una amiga cercana de muchos años, y todo lo realizado fue parte del show.