Suheyn Cipriani revela que le pidieron salir del chat familiar por contar su vida: "Me quedé sola"

Hace unos meses, Suheyn Cipriani reveló todo el daño que sufrió de niña y las agresiones físicas de parte de César Vega en el programa 'El Valor de la Verdad'. Al parecer, esto no fue del agrado de algunos miembros de su familia que le pidieron su salida del chat familiar en WhatsApp.

Tía le pide que salga el grupo familiar

Suheyn Cipriani se ha caracterizado en los últimos meses de ser más sincera con su público realizando transmisiones en vivo por sus redes. Aunque siempre está con una sonrisa, en esta ocasión decidió contar un hecho desafortunado. Una tía le pidió a la modelo que abandonara el chat familiar por no estar de acuerdo por exponer su vida.

"Yo te pido sobrina, con todo el cariño que te tengo, que por favor te retires del grupo. El tema es que estás en un chat muy familiar, porque tú sabes lo unidos que somos y lamentable tus opiniones y expresiones están causando mucha incomodidad en varios de nosotros", expresó en un inicio.

Después, la ex de César Vega sigue leyendo le mensaje que le envió su tía, donde afirma que siente mucho por lo que ha pasado, pero no estaría de acuerdo con varias de sus acciones.

"Yo no voy a invalidar lo que has vivido, de verdad lo siento muchísimo. Mucho menos voy a defender. De corazón espero que encuentres paz y perdón. El hecho que no este de acuerdo con algunas cosas, no signifique que dude de otras. Esto se trata más de apaciguar las aguas y evitar que la incomodidad se vuelva fastidio", agregó.

Suheyn Cipriani rompe en llanto

Tras mostrar el chat, la modelo rompió en llanto al contarlo en vivo ya que le dolió mucho que su propia familia la esté excluyendo del grupo de WhatsApp. Aunque señala que de igual manera no se siente mal por haber contado lo que vivió.

"Callar está mal. Si alguien les hace daño o abusa de ustedes, no tienen por qué callar ni sentirse mal por eso, porque esto es lo que hace que la gente se calle (...) Me quedé sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia. Pero han llegado personas a mi vida que me entienden muchos más", expresó.

De esta manera, Suheyn Cipriani lamenta mucho que sus propios familiares le pidieran salir del grupo por no estar de acuerdo con ella. Así mismo, señaló que contó con el apoyo de su padre, quien le regaló un peluche para consolarla.