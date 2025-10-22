Hermanos 'Paletazo' exponen intento de cobro por parte de la PNP: "Me daban precios para cuidarme"

Los hermanos Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los gemelos 'Paletazo', sorprendieron al contar una polémica experiencia con la Policía Nacional del Perú. En una entrevista para 'Qué tal Chanfaina', conducido por Kenji Fujimori, aseguraron que las autoridades se negaron a recibir su denuncia por extorsión y les ofrecieron un "servicio de protección" a cambio de dinero.

Los hermanos 'Paletazo' revelan impactante denuncia

Durante su participación en el canal de YouTube 'Tampodcast', los hermanos Barbarán fueron consultados sobre si alguna vez habían sido víctimas de la delincuencia. Fue entonces cuando relataron su amarga experiencia.

"En un momento quisieron extorsionarnos. Yo me fui a denunciar, como tengo contactos en todas partes, di el número y salía que me llamaban de Challapalca. Le dije a un amigo que trabajaba en tres diferentes telefonías y me dio el nombre completo", explicó Juan Barbarán.

Sin embargo, el verdadero problema surgió cuando acudieron a la comisaría para formalizar la denuncia. El estilista añadió que, poco después, un alto mando policial se acercó hasta su local y le propuso un "servicio de cuidado especial".

"Me voy a la comisaría de Miraflores para sentar mi denuncia, pero me dicen que no puede proceder, porque esa investigación la tiene que hacer la policía. No me aceptaron el documento que yo sabía de quién era el número", contó. "A la media hora, el comandante, general, en mi peluquería dándome precios para cuidarme. ¿Cuánto les estaban pidiendo? Te vuelves loco, diario nos pedían S/2.500 soles", aseguró indignado.

¿Blindaje o extorsión?

Por su parte, Miguel Barbarán complementó la denuncia señalando que los agentes llegaron directamente a su salón de belleza para ofrecerles un supuesto servicio de seguridad, en lugar de investigar la extorsión que habían reportado.

"Al final nos pidieron S/10.000 soles. Lo sorprendente de esto es que, en lugar de brindarnos las facilidades para llegar al fondo de la situación del delincuente, los policías se acercaron a mi salón prácticamente a decirnos: '¿Quieres que un carro pase por tu local cada cierto tiempo? Cuesta tanto'. Servicio estaban ofreciendo", declaró el estilista visiblemente molesto.

Los hermanos contaron que quedaron atónitos ante lo ocurrido, ya que esperaban recibir apoyo y protección de las autoridades. En cambio, se vieron enfrentados a una situación que calificaron como una nueva forma de extorsión, pero desde las mismas instituciones que deberían velar por su seguridad.

Las declaraciones de los hermanos 'Paletazo' generaron indignación entre sus seguidores, quienes exigieron una investigación para determinar si hubo abuso de autoridad o intento de soborno. Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional se han pronunciado al respecto.