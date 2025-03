Jonathan Maicelo se luce besando a una joven pero usuarios lo trolean: "¿Es Maicelo o The Weeknd?"

Jonathan Maicelo generó revuelo en redes sociales tras compartir una imagen donde aparece besando a una joven, quien sería su nueva pareja. Sin embargo, más que el romance, lo que llamó la atención fue su drástico cambio de apariencia. Los internautas reaccionaron con burlas y comparaciones sobre su rostro, asegurando que luce irreconocible.

En la fotografía, Maicelo viste ropa deportiva y abraza a la modelo cubana Patty Rumbaud, recordada por su participación en 'Las Chicas Doradas' de Mauricio Diez Canseco. Aunque la publicación parecía centrarse en su vida amorosa, los usuarios se enfocaron en lo diferente que luce el boxeador en comparación con su imagen habitual.

Las redes sociales se llenaron de reacciones sobre su apariencia. Muchos aseguraron que ya no se parece a sí mismo, mientras otros lo compararon con celebridades o personajes de la televisión. Las bromas no tardaron en surgir, convirtiendo su fotografía en tema de conversación y provocando todo tipo de especulaciones sobre su transformación.

"¿Es Maicelo o The Weeknd?", "Él no es Jonathan Maicelo", "Se ve raro, ya no parece Maicelo", "No es Maicelo, es JB de ATV", "Se ve irreconocible", "¿Están seguros de que es Maicelo?", escribieron los internautas.