Samantha Batallanos sobre rumores de un acercamiento con Jean Deza: "No está en mi radar

La modelo y exreina de belleza Samantha Batallanos se pronunció sobre los recientes rumores que la vinculan con el futbolista Jean Deza. Ante esta situación, la modelo, fue vista en un show teatral y negó rotundamente cualquier tipo de relación con Deza. Batallanos, dejó en claro su incomodidad con estas especulaciones.

En una entrevista con el programa de espectáculos 'Amor y Fuego', Batallanos fue consultada sobre su presunta cercanía con Jean Deza, un rumor que ha tomado fuerza en los últimos días. Lejos de mostrarse indiferente, la modelo negó tajantemente conocer al futbolista y aseguró que no tiene ningún interés en él.

"¿Quién es Jean Deza? No hay forma, cero. No está en mi radar, no es mi tipo, cero, no me gusta", expresó con firmeza.