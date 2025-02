Mayra Goñi y Fabio Agostini sorprenden al reencontrarse: "La mejor exnovia"

El estreno de 'Pal Amor', la nueva canción de Mayra Goñi, se convirtió en un evento que generó gran expectativa. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la música, sino la inesperada aparición de Fabio Agostini, actual participante de 'Esto es Guerra' y expareja de la cantante, quien llegó con un tierno obsequio.

Durante una transmisión en vivo, Fabio Agostini irrumpió en el evento con un peluche de oso y una rosa roja para Mayra Goñi, dejando a todos los presentes atónitos. Además del detalle, el español dedicó un cariñoso mensaje a su expareja, destacando su admiración por su talento y éxito profesional.

"Nada, un regalito aquí, disfrutando con Mayra, con la mejor cantante, la mejor exnovia, la más linda que he tenido. Me alegro que seas feliz, eres muy exitosa y nada, a comerse el mundo que no engorda", expresó Fabio Agostini, quien se mostró visiblemente emocionado.