Jossmery Toledo sobre salidas entre Mayra Goñi y Neutro: "Vas a tener que romper el chancho"

La vida amorosa de Mayra Goñi vuelve a captar la atención del público luego de que se difundieran imágenes de la actriz en una salida con el streamer Arturo Fernández, más conocido como Neutro. Este encuentro ha generado diversas reacciones, incluyendo la de Jossmery Toledo, quien anteriormente fue vinculada con el creador de contenido. La modelo no dudó en comentar sobre la posible relación y dejó en claro su postura con un peculiar mensaje.

En una reciente entrevista para el programa "Amor y Fuego", Jossmery Toledo fue consultada sobre las imágenes que muestran a Mayra Goñi junto a Neutro. Con un tono relajado y entre risas, la modelo señaló que el streamer deberá esforzarse más si quiere conquistar a la actriz.

Asimismo, cuando le preguntaron si creía que Mayra estaba interesada en Neutro, Jossmery indicó que no le incomoda la situación y destacó que el streamer se encuentra en una etapa diferente de su vida en comparación a cuando ella lo conoció.

"Yo lo conocí en su peor faceta y creo que Mayra lo está conociendo en su mejor faceta. Está bien que la conquiste... Si ella no quisiera, no estaría viéndolo ni saliendo con él", afirmó.

Otro tema que Toledo abordó en su entrevista fue su enfrentamiento legal con el futbolista Paolo Hurtado, un episodio que generó gran controversia en su vida personal y profesional. No obstante, la modelo aseguró que ese capítulo ya quedó en el pasado y que no tiene intención de retomarlo.

"El caso ya está archivado. No quiero seguir con eso, ni ellos tampoco, creo. Me siguen llegando papeles a mi casa, ¿qué hago con eso? Me limpio... las lágrimas, no vayan a pensar mal", expresó con ironía.