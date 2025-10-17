Ernesto Cabieses grita su amor tras comprometerse con Mafer Neyra: "Siempre supe que quería casarme con ella"

La modelo e influencer Mafer Neyra, recordada por su relación con el chico reality Hugo García, vive una de las etapas más felices de su vida. Anunció su compromiso con el surfista Ernesto Cabieses, quien le pidió matrimonio durante un viaje familiar a Indonesia, generando gran entusiasmo entre sus seguidores, especialmente tras la oficialización del romance entre Hugo García e Isabella Ladera.

Mafer Neyra grita su amor

Ernesto Cabieses compartió detalles inéditos de la pedida de mano durante una entrevista con 'Amor y Fuego'. El surfista explicó que eligió el paradisíaco destino de Indonesia para sorprender a Mafer, aprovechando que ambos viajarían junto a su familia. Según contó, el momento no solo fue planeado con emoción, sino que superó sus propias expectativas.

"Era una oportunidad perfecta, tenía un viaje familiar a uno de los sitios más increíbles de olas del mundo y estaba mi familia... iba a ir ella también", relató Cabieses. "Fue perfecto, era el momento perfecto y salió mucho más bonito de lo que yo me había imaginado", añadió visiblemente emocionado.

Además, el deportista no dudó en expresar la certeza que siempre tuvo sobre su relación con Mafer Neyra.

"Desde siempre. No estás con una persona para perder el tiempo, si es que estás con una persona es porque quieres estar con ella para siempre", declaró. Sus palabras reflejaron la estabilidad y madurez del vínculo que ambos construyeron durante sus cuatro años juntos.

Mafer Neyra se comprometió en matrimonio

Hace unos meses por medio de sus redes sociales, la influencer María Fernanda Neyra Brescia, más conocida como 'Mafer', sorprendió con una gran noticia a sus seguidores. La joven se encuentra en un viaje a la Isla Mentawai en Indonesia con su pareja Ernesto Cabieses, un corredor de seguros.

Tras cuatros años de relación amorosa, el joven Cabieses sorprendió a la influencer con una romántica pedida de mano en matrimonio en Indonesia. Mafer Neyra compartió el bello momento que vivieron con fotografías publicadas donde ambos lucen muy felices y emocionados.

"MIL VECES SÍ. Para toda la vida mi amor Ernesto Cabieses", escribió la joven influencer en su Instagram.

Con este compromiso, Mafer Neyra da un paso importante en su vida sentimental y profesional. Aunque ha preferido mantener su relación en la discreción, su felicidad quedó en evidencia con el emotivo mensaje y las imágenes compartidas.