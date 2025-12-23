Andy V denuncia intento de Susy Díaz por bloquear su candidatura a diputado: "Me tiene muy presente"

Esta polémica abre un nuevo capítulo en la relación entre la figura pública y su exesposa, mientras la carrera política de Andy V busca consolidarse de cara a las elecciones del próximo año. Su denuncia ha generado debate sobre la influencia de relaciones personales en el ámbito político y la legalidad de supuestas intromisiones en campañas electorales.

Andy V acusa a Susy Díaz de intromisión política

En una entrevista con Infobae, Andy V relató que el propio presidente del partido Perú Federal le informó sobre una llamada que Díaz habría realizado días atrás para cuestionar su candidatura. El aspirante calificó la situación como un intento de interferencia política que carece de sustento:

"El martes 16 llamaron diciendo que mi exesposa, Susy Díaz, le había llamado para decirle por qué me había dado una candidatura y que no le parecía. Francamente, es una acusación sin ningún sustento", declaró Andy V.

El postulante añadió que la situación resulta especialmente molesta porque no suele hacer referencias públicas hacia su exesposa en el ámbito político. Asimismo, señaló que su candidatura ha recibido respaldo ciudadano y que cualquier acción que busque obstaculizarla podría afectar el proceso electoral:

"Yo pienso que es un intento de intromisión para entorpecer mi candidatura, que ha tenido acogida. Molesta un poco que ella se esté metiendo en algo que yo no la menciono", comentó.

Susy Díaz niega interferencia y Andy V responde

Por su parte, Susy Díaz fue consultada por el diario Expreso sobre la denuncia de Andy V y negó tener conocimiento de los detalles de la candidatura de su exesposo. La excongresista aseguró:

"Todos tenemos derecho (...) No estaba enterada, yo me dedico a trabajar, estoy en otra cosa hace tiempo".

A pesar de la respuesta de Díaz, Andy V manifestó su preocupación por posibles maniobras encubiertas que pudieran perjudicar su participación en la contienda electoral. Además, consideró que las críticas y comentarios de su exesposa podrían estar vinculados al impacto de su exposición pública:

"Creo que la gran acogida que ha tenido mi candidatura como que le ha afectado bastante", sostuvo.

Finalmente, el aspirante pidió a Díaz mantenerse al margen de su vida política, recalcando la importancia de respetar sus decisiones y su espacio en el ámbito público:

"Le pido que no se entrometa en mis decisiones y que opine sobre mí, porque parece que aún me tiene muy presente en su vida", concluyó.

