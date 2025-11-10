Susy Díaz se llevó S/15 mil en EVDLV: Las 15 preguntas sobre Cueva, Montesinos, Otárola y más

Susy Díaz regresó al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y una vez más no decepcionó. Entre risas, nostalgia y confesiones sin filtros, Susy respondió una a una 15 preguntas con su característico humor y sinceridad. El programa fue un viaje por su pasado político, mediático y sentimental, lleno de anécdotas que solo alguien como ella puede contar.

Las 15 preguntas que respondió Susy Díaz en EVDLV

Entre recuerdos, anécdotas y momentos tensos, respondió 15 preguntas que tocaron desde cirugías estéticas hasta romances con futbolistas, políticos y hombres que formaron parte de su pasado. Al final de la noche decidió retirarse con 15 mil soles, diciendo que se sentía tranquila con todo lo que había contado.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Viste calato a Mark Vito?

Respuesta: Sí. (Verdad). Susy recordó cómo conoció al exesposo de Keiko Fujimori durante una grabación para redes sociales. A partir de ese encuentro surgieron muchas especulaciones, pero ella tomó todo como parte del show. Para ella fue solo una situación de trabajo que luego terminó convertida en tema de conversación en la farándula.

2. ¿Te arrepientes de haberte inflado los labios?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que se aumentó los labios a fines de los años noventa porque sentía que se veían muy delgados. Con el tiempo, ese cambio se convirtió en parte de su sello, pero hoy reconoce que no volvería a hacerlo. Aseguró que ha pensado en corregirlo, aunque le da miedo someterse de nuevo a un procedimiento estético.

"En 1998 veía mis labios muy delgados. Ese año me inyecté algo y ahora, cuando me pinto los labios, no los veo bien. No me los hubiera puesto. Pero desde que me los hicieron más gruesos, empecé a hablar todo en doble sentido. Ya qué voy a hacer... pensé en achicarlos, pero tengo miedo de que me duela", contó Susy Díaz.

3. ¿Quemabas las fotos de las 'jugadoras' de Andy V?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó la época en la que estaba casada con Andy V y descubría una infidelidad tras otra. Los programas de espectáculos le enseñaban fotos de mujeres vinculadas a él y eso la llenaba de rabia. En medio de esa frustración, llegó a quemar esas imágenes para desahogarse y cerrar ciclos, aunque hoy asegura que ya no vive pendiente de su ex.

4. ¿Te confundieron unos gringos con Sarita Colonia?

Respuesta: Sí. (Verdad). Susy contó que unos productores extranjeros usaron una foto suya creyendo que era la famosa santa popular. Ese error la sorprendió, pero también le hizo gracia. Tomó el hecho como una curiosidad más de su vida mediática y como una muestra de lo reconocible que es su imagen en el Perú.

5. ¿Querías que Flor se llame Candy?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que, cuando estaba embarazada, pensó llamar "Candy" a su hija por un dibujo animado de moda en esos años. Sin embargo, el padre de Flor le sugirió un nombre más clásico, ligado a su propia familia. Al final, se decidió por Flor de María y hoy considera que fue la mejor elección para su hija.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Tuviste un affaire con el expremier Alberto Otárola?

Respuesta: Sí. (Verdad). La exvedette admitió que tuvo un romance corto con el entonces viceministro a inicios de los 2000. Dijo que se conocieron en reuniones sociales y comenzaron a salir con frecuencia. La historia terminó cuando sus caminos tomaron rumbos diferentes y ella eligió seguir con su propia vida sentimental.

"Era 2003 y un día estábamos bailando; a él no le importó que nos ampayaran con las cámaras. Ese era mi guardado, bailaba muy bien, y desde entonces comenzamos a salir. Fue algo que duró pocos meses. Fue a visitarme a mi casa y yo también fui a la suya. Pero luego, mientras él estaba de viaje, me vio con Mero Loco. Después de eso, me alejé de Otárola", contó.

7. ¿Conoces en persona a Montesinos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Susy reveló que visitó el Servicio de Inteligencia cuando era congresista para hablar de proyectos relacionados al mundo artístico. Contó que, después de esa visita, comenzaron las sospechas y rumores. Aseguró que su objetivo en ese momento era impulsar la llamada Ley del Artista y que esa fue la razón principal de ese encuentro.

"Yo era congresista en ese entonces. Me dijeron que el 'Doc' quería hablar conmigo porque tenía proyectos de ley, uno de ellos sobre los artistas. Luego me denunciaron diciendo que me había dado dinero, pero eso no fue cierto. Me decía que trabajaba bastante. Le hablé sobre la Ley del Artista, que finalmente fue archivada. Me dijo que me iba a llamar para salir, pero nunca ocurrió", reveló.

8. ¿Te afanaba Waldir Sáenz?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que el exdelantero de Alianza Lima iba con amigos a su departamento de Miraflores. Dijeron que él se mostraba interesado en ella, aunque la relación nunca pasó a algo serio. También sorprendió al admitir que tuvo un affaire con el cantante El General, cuando él estaba en su mejor momento musical.

"Yo vivía en Miraflores y él venía con sus amigos. Quería entrar a mi departamento y, a veces, lo dejaba pasar. Pero no me gustan mucho los futbolistas, solo fue a visitarme. Ni me acuerdo. Pero eso sí, me gustan los morenos. Tuve un 'choque y fuga' con el cantante El General. Me quedé a dormir con él en el hotel Sheraton. Sus canciones estaban de moda en ese entonces", expresó.

9. ¿Te afanaba Christian Cueva?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que el futbolista le escribió por redes sociales en la época en que ella hacía sus famosas "dietas" inspiradas en jugadores. El contacto fue breve y no pasó de saludos virtuales. Para Susy, fue una muestra de que su personaje seguía vigente también entre las figuras del deporte.

10. ¿Le pagabas un departamento en Miraflores a Flor y Néstor?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que, durante varios años, asumió el alquiler de un departamento para su hija Flor y su entonces esposo. Lo hizo pensando en el bienestar de sus nietos y para que Flor estuviera cerca de su padre. Señaló que, como madre, siempre trató de apoyar económicamente cuando vio que la situación era complicada.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Has practicado la abstinencia sexual?

Respuesta: Sí. (Verdad). Susy contó que, después de una mala experiencia amorosa, decidió pasar un tiempo sin pareja. Dijo que necesitaba descansar de las relaciones y enfocarse en sí misma. Ese periodo le sirvió, según relató, para recuperar tranquilidad y volver a sentirse bien emocionalmente.

12. ¿Apruebas al novio actual de Flor?

Botón rojo. Los invitados de Susy presionan el botón rojo. Beto Ortiz tuvo que hacer la pregunta de repuesto.

Pregunta de repuesto. ¿Fue planeado el tortazo a Geni Alves?

Respuesta: No. (Verdad). Aseguró que esa recordada escena de la televisión no fue armada ni ensayada. Comentó que reaccionó de forma impulsiva al ver a una persona con la que tenía un conflicto sentimental. Con los años, entiende que fue un momento exagerado, pero también reconoce que marcó un antes y un después en su imagen pública.

13. ¿Te negó tu padre?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató que, antes de morir, su padre afirmó que no era su progenitor, lo que la dejó con una gran duda. Con el tiempo, decidió hacerse una prueba de ADN con su hermana para aclarar todo. Al conocerse el resultado positivo, sintió alivio y pudo cerrar ese capítulo de su vida familiar.

"Estoy feliz, ya no tengo que estar buscando a mi papá", comentó Susy feliz y tranquila de saber que el papá que la crio sí era su padre biológico.

14. ¿Se metió Maribel Velarde en tu relación con Martín Valdivia?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que, poco después de terminar con el periodista, se enteró de que él ya estaba saliendo con Maribel. Esa situación le dolió, sobre todo porque todo se supo en medios de espectáculos. Hoy, sin embargo, prefiere no guardar resentimientos y considera que forma parte de su pasado.

15.️ ¿Crees que tienes talento?

Respuesta: Sí. (Verdad). Susy aseguró que su permanencia en la televisión durante tantos años no es casualidad. Considera que su carisma, creatividad y capacidad para reinventarse son parte de su talento. Cree que, más allá de las críticas, el público la ha mantenido vigente porque conecta con su forma de ser.

Susy ganó 15 mil soles en "El Valor de la Verdad"

Tras una noche llena de recuerdos y confesiones, Susy Díaz decidió detener su participación y se retiró con 15 mil soles. Dijo sentirse satisfecha con lo contado.

"Cuando uno ambiciona mucho, Dios te quita todo. Con los 15 mil estoy contenta", comentó la excongresista.

Durante la grabación, estuvo acompañada de Javier Lobatón, Deysi Araujo y Diana Canto, quienes la apoyaron durante todo el programa. Ellos presionaron el botón rojo antes de una de las preguntas más actuales para la figura mediática.

En conclusión, Susy Díaz se despidió del sillón rojo con 15 mil soles tras responder 15 preguntas. Su paso por "El Valor de la Verdad" fue un recordatorio de por qué sigue siendo una figura tan querida: auténtica, directa y sin filtros.