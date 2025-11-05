RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡La apoya!

Susy Díaz 'saca cara' por Florcita Polo tras anunciar su postulación al Congreso: "Ella estudió"

Por medio de una entrevista, Susy Díaz reveló que da todo su apoyo a su hija Florcita Polo tras anunciar que postulará al Congreso y afirma que sí tiene estudios.

Susy Díaz 'saca cara' por Florcita Polo tras anunciar su postulación al Congreso
Susy Díaz 'saca cara' por Florcita Polo tras anunciar su postulación al Congreso (Composición Karibeña)
05/11/2025

Florcita Polo, hija de la recordada Susy Díaz, sorprendió al anunciar que será candidata al Congreso como diputada en las elecciones 2026 con el partido Somos Perú. Ante los cuestionamientos sobre su postulación, su madre salió a defenderla señalando que sí tiene estudios.

Susy Díaz apoya a su hija tras anunciar su postulación

En una entrevista en el programa 'Todo se Filtra', Susy Díaz salió para defender a su hija Florcita Polo y expresar que cuenta con todo su apoyo. La popular artista afirma que ella nunca tuvo la oportunidad de estudiar cuando era joven y aún así postuló al Congreso. En ese instancia, comenta que Flor si tiene estudios y está más preparada que ella. 

"Yo no tuve la suerte de estudiar en universidad, pero a mi hija Florcita sí la matriculé. Por 5 años ella estudió Ciencias de la Comunicación y si no sacó su cartón de Bachiller o su título, fue porque salió embarazada y se dedicó como mamá para criar a sus hijos", acotó ante el medio de comunicación. 

Además, la figura de la farándula también señaló que está feliz porque Florcita Polo aceptó la invitación para postular al Congreso. Como se lo informó a su hija, ella la estará apoyando en cada paso de su candidatura.

"Yo siempre la voy a apoyar. Me da mucho gusto que Florcita aceptó (la invitación de Somos Perú) para candidata como diputada. Yo le he dicho que la voy a apoyar", agregó Susy. 

¿Qué dice Florcita Polo?

Hace unos días, Flor Polo sorprendió al anunciar que se está postulando al Congreso con el partido de Somos Perú para las elecciones generales de 2026. Muchos la han cuestionado por no tener un estudio relacionado a la política, además de haber estado en escándalos, pero señala que cuenta con varios proyectos para cambiar al Perú

"No me van a encontrar nada de malo en mí. Quiero hacer proyectos de ley para que nuestro país cambie", comentó con entusiasmo durante un evento gastronómico donde fue abordada por la prensa, aclarando que se está preparando debidamente para lanzarse como diputada. 

De esta forma, Florcita Polo defiende su postulación al Congreso afirmando que es una persona con estudios y que cuenta con varios proyectos para ayudar al peruano. Así mismo, Susy Díaz afirma que su hija cuenta con todo su apoyo y 'saca cara' por ella, señalando que cuenta con estudios y está más preparada que ella. 

