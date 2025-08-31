Hugo García hace fuerte confesión sobre Mafer Neyra tras su compromiso: "No somos amigos"

Hugo García encendió la polémica al hablar por primera vez sobre el término de su relación con Mafer Neyra, ello tras el reciente compromiso de la influencer con su novio, Ernesto Cabieses. El ex chico reality rompió su silencio e indicó que la influencer no es su amiga.

¿Hugo y Mafer terminaron mal?

Hace unas semanas, Mafer y Ernesto viajaron a Tailandia, donde el influencer decidió pedirle la mano a Mafer con un anillo que había comprado previamente con ayuda y apoyo de sus padres. La pedida de mano se volvió viral en redes sociales, ya que Mafer es una de las influencers más queridas.

Por otro lado, Hugo García ha estado estas últimas semanas visitando Miami de manera constante, ya que se rumorea que tiene una relación con la influencer Isabella Ladera, aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista algo más que amistad entre ellos.

Sin embargo, los internautas no olvidan que Mafer y Hugo fueron una de las parejas más comentadas en redes sociales hace varios años, antes de que decidieran dar por terminado su romance, cuando todos pensaban que iban rumbo al altar. Esta vez, Hugo habló por primera vez sobre Mafer tras varios años de su separación.

El deportista abrió una caja de preguntas en redes sociales, y uno de sus seguidores le consultó: "¿Quedaron como amigos, Mafer y tú?". La respuesta del influencer no se hizo esperar y aclaró que, aunque no mantienen una amistad, quedaron en buenos términos.

"No, no somos amigos, igual siempre le desearé lo mejor" , escribió Hugo, dejando claro que cualquier vínculo con Mafer ha quedado completamente roto, pero guarda un buen recuerdo de ella.

Hugo García habla sobre Mafer Neyra

El compromiso de Mafer y Ernesto

Por medio de sus redes sociales, la influencer María Fernanda Neyra Brescia, más conocida como 'Mafer', sorprendió con una gran noticia a sus seguidores. La joven se encuentra en un viaje a la Isla Mentawai en Indonesia con su pareja Ernesto Cabieses, un corredor de seguros.

Tras cuatros años de relación amorosa, el joven Cabieses sorprendió a la influencer con una romántica pedida de mano en matrimonio en Indonesia. Mafer Neyra compartió el bello momento que vivieron con fotografías publicadas donde ambos lucen muy felices y emocionados.

"MIL VECES SÍ. Para toda la vida mi amor Ernesto Cabieses", escribió la joven influencer en su Instagram.

Es así que, en medio de rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, Hugo García dejó en claro que con Mafer Neyra no mantiene amistad, pero sí respeto. Mientras tanto, la influencer disfruta de su compromiso con Ernesto Cabieses, marcando así un nuevo capítulo en su vida.