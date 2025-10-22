RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡La minimiza!

Melissa Klug 'parcha' a Evelyn Vela tras opinar de su ruptura con Jesús Barco: "No es mi amiga, no sabe nada"

En un programa de TV, Melissa Klug decidió responder a Evelyn Vela tras opinar de su separación con Jesús Barco y minimiza su opinión en vivo.

Melissa Klug 'parcha' a Evelyn Vela tras opinar de su ruptura con Jesús Barco
Melissa Klug 'parcha' a Evelyn Vela tras opinar de su ruptura con Jesús Barco (Composición Karibeña)
22/10/2025

Tras el fin de la relación de Melissa Klug con Jesús Barco, Evelyn Vela estuvo opinando sobre el romance que tuvo su ex amiga con el futbolista peruano. Aunque, la madre de Samahara Lobatón no dudó en responder rápidamente en vivo. 

Melissa Klug manda mensaje en vivo

En el programa 'Ponte en la cola' llegó Evelyn Vela como panelista para opinar sobre diversos temas, pero específicamente sobre el fin de la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco. Como se recuerda, ambas figuras estuvieron vinculadas por una larga amistad de muchos años, hasta que se distanciaron hace poco. 

Antes de que Evelyn empiece a dar una opinión extensa sobre la actual situación de su ex amiga, Melissa Klug no dudó en mandar un mensaje directo a la conductora Micheille Soifer señalando que le interesa muy poco la opinión de Vela resaltando que no es su amiga. 

"Lo que la señora hable de mí, no me interesa. Algún día se cansará de hablar de mí, me tiene sin cuidado. Ella no sabe lo que pasa en cuatro paredes, mucho menos sabe ni sabrá lo que estamos pasando porque no es mi amiga y no sabe nada", expresó. 

Así mismo, Klug dejó en claro que no había distancia en su relación con el pelotero, ya que siempre viajaba para encontrarse con él junto a su pequeña. Así que su separación no se debía a una supuesta distancia. 

Hermanos 'Paletazo' exponen intento de cobro por parte de la PNP: "Me daban precios para cuidarme"
Lee también

Hermanos 'Paletazo' exponen intento de cobro por parte de la PNP: "Me daban precios para cuidarme"

@chollytv #Noticiasdelafarandulaperuana🇵🇪 #melissaklug #chollytv💥 #evelynvela#jesusbarco ♬ sonido original - ChollyTV 💥 Farándula Peruana

Evelyn Vela le responde

De esta manera, Evelyn Vela afirma que siempre dejó en claro que ya no son amigas y tampoco ha opinado sobre su relación en los últimos meses, ya que desconoce. Aunque señala que puede seguir dando su opinión porque la llamaron para ser panelista

"Yo acá vengo de panelista como en varios programas y puedo hablar de todos los temas porque sea la señora, no voy a dejar de hablar de ella. Ojalá que se arreglen por la bebé tan linda que tienen. Cuando yo era su amiga de Melissa Klug, Jesús Barco si le daba felicidad y tranquilidad. Es que ella es bien explosiva, a veces no se mide", dijo. 

Xiomy Kanashiro da su bendición a Darinka Ramírez tras lanzarse como cantante: "Le deseo lo mejor"
Lee también

Xiomy Kanashiro da su bendición a Darinka Ramírez tras lanzarse como cantante: "Le deseo lo mejor"

Así mismo, la ex amiga de Melissa Klug señaló que nunca vio al joven pelotero siendo infiel y comenta que la madre de Samahara suele ser muy explosiva al tomar sus decisiones. Por ello, Evelyn Vela da su opinión sobre ellos tras haber sido una persona muy cercana a ambos hace años atrás. 

Temas relacionados Evelyn Vela Jesús Barco Melissa Klug opinión ruptura

Siga leyendo

Lo Más leído

Rosángela Espinoza sorprende con divertida aparición junto a imitador de José Jerí: "El presi y la primera dama"

Gustavo Salcedo confiesa que grababa llamadas entre Maju Mantilla y George Slebi: "Le decía 'gracias lindo'"

Papá de Xiomy Kanashiro sobre la posibilidad de que se casé con Jefferson Farfán: "Todavía no es el momento"

Nicola Porcella lamenta el fallecimiento de su amigo y conmueve con mensaje: "Le apagaron los sueños"

Abogado de Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla se retiró de su casa: "Él se queda con los hijos"

últimas noticias
Karibeña