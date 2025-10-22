Melissa Klug 'parcha' a Evelyn Vela tras opinar de su ruptura con Jesús Barco: "No es mi amiga, no sabe nada"

Tras el fin de la relación de Melissa Klug con Jesús Barco, Evelyn Vela estuvo opinando sobre el romance que tuvo su ex amiga con el futbolista peruano. Aunque, la madre de Samahara Lobatón no dudó en responder rápidamente en vivo.

Melissa Klug manda mensaje en vivo

En el programa 'Ponte en la cola' llegó Evelyn Vela como panelista para opinar sobre diversos temas, pero específicamente sobre el fin de la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco. Como se recuerda, ambas figuras estuvieron vinculadas por una larga amistad de muchos años, hasta que se distanciaron hace poco.

Antes de que Evelyn empiece a dar una opinión extensa sobre la actual situación de su ex amiga, Melissa Klug no dudó en mandar un mensaje directo a la conductora Micheille Soifer señalando que le interesa muy poco la opinión de Vela resaltando que no es su amiga.

"Lo que la señora hable de mí, no me interesa. Algún día se cansará de hablar de mí, me tiene sin cuidado. Ella no sabe lo que pasa en cuatro paredes, mucho menos sabe ni sabrá lo que estamos pasando porque no es mi amiga y no sabe nada", expresó.

Así mismo, Klug dejó en claro que no había distancia en su relación con el pelotero, ya que siempre viajaba para encontrarse con él junto a su pequeña. Así que su separación no se debía a una supuesta distancia.

Evelyn Vela le responde

De esta manera, Evelyn Vela afirma que siempre dejó en claro que ya no son amigas y tampoco ha opinado sobre su relación en los últimos meses, ya que desconoce. Aunque señala que puede seguir dando su opinión porque la llamaron para ser panelista.

"Yo acá vengo de panelista como en varios programas y puedo hablar de todos los temas porque sea la señora, no voy a dejar de hablar de ella. Ojalá que se arreglen por la bebé tan linda que tienen. Cuando yo era su amiga de Melissa Klug, Jesús Barco si le daba felicidad y tranquilidad. Es que ella es bien explosiva, a veces no se mide", dijo.

Así mismo, la ex amiga de Melissa Klug señaló que nunca vio al joven pelotero siendo infiel y comenta que la madre de Samahara suele ser muy explosiva al tomar sus decisiones. Por ello, Evelyn Vela da su opinión sobre ellos tras haber sido una persona muy cercana a ambos hace años atrás.