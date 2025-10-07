Micheille Soifer lanzará el tema "Gallina Vieja" junto a Chechito ¿Angye Zapata estará en el videoclip?

En las últimas semanas, Micheille Soifer viene conquistando al público con sus más recientes éxitos musicales dentro de la cumbia peruana. Ahora, acaba de revelar que se viene el estreno de su nuevo tema "Gallina Vieja" junto a Chechito.

Micheille Soifer feat Chechito

La artista Micheille Soifer llegó como invitada especial al programa 'Habla Kausa' donde habló sobre sus próximas presentaciones en todo el Perú. Así mismo, contó que se viene un nuevo estreno y sería un feat con el joven cantante Chechito.

"Se viene una próxima colaboración con Chechito, hemos grabado una canción. Ahora, salgan a ofenderse porque la canción se llama 'Gallina Vieja', no se sientan mal. Es un temón espero presentarla en exclusiva acá con mi colágeno Chechito", expresó la joven con mucha emoción.

Así mismo, la artista contó que cuando se unieron para realizar la colaboración musical quisieron encontrar algo que tengan en común o en relación. Es así como ella decidió se trate de la clásica frase 'Gallina vieja de buen caldo'. Además, reveló que este sencillo se estaría estrenando en menos de un mes.

"Están de moda los colágenos y dicen 'oye gallina vieja da buen caldo'. Cuando nos juntamos con Chechito para hacer esta colaboración '¿De qué vamos a hablar tu y yo?' y bueno dije 'gallina vieja' porque a él le gusta mayorcitas ¿no? así dicen... Saldría en menos de un mes", expresó con mucha emoción.

¿Participará Angye Zapata en el videoclip?

Luego, los locutores del programa radial 'Habla Kausa' recordaron la relación que tiene el artista Chechito actualmente con la bailarina Angye Zapata. Tras ello, Soifer revela que le encantaría que la nueva novia esté presente en la grabación del videoclip y sería perfecta porque se lleva un par de años con el joven cantante.

"Yo espero que Angye sea parte del videoclip de 'Gallina Vieja' para ustedes. Angye Zapata es súper guapísima", dijo la cantante de cumbia elogiando a la actual pareja del joven artista. Recordemos que Chechito anunció que están conociéndose desde hace un mes aproximadamente y todo estaría yendo muy bien.

De esta forma, Micheille Soifer llegó con una gran noticia en el programa 'Habla Kausa' revelando así que se viene un nuevo tema musical al lado del cantante Chechito. Este sencillo llevará por nombre "Gallina Vieja" y es muy probable que la bailarina Angye Zapata forme parte de las grabaciones del videoclip que se estrenará muy pronto.