Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva de las críticas: "Yo tengo mucho amor"

Hace unas semanas, se corrió el rumor que Pamela Franco y Christian Cueva estarían pasando por un mal momento en su relación amorosa. De esta forma, decidió contar con mucha alegría que están muy bien y tienen mucho amor que dar.

Pamela Franco afirma que está contenta

La artista Pamela Franco es una reconocida cantante de la cumbia peruana que estuvo presente en el aniversario de Caribeños de Guadalupe. Durante una entrevista con Radio Karibeña, la joven expresó el gran amor que siente por su pareja.

De esta forma, Franco parcha a sus 'haters' sobre su relación con Christian Cueva: "Yo sé que el amor está muy así, todo el mundo quiere que termine, lo que no saben es que yo tengo mucho amor dentro de mí (¿El corazoncito todo bien?) Mucho amor, muchísimo más".

Durante la entrevista, la reportera le preguntó a la artista sobre una gira internacional que podría realizar junto al pelotero como anteriormente lo hicieron a nivel nacional. Ante esto, afirmó que ambos vienen trabajando muchísimo para lograrlo a pesar de las críticas.

"¿Se viene una gira internacional?", le pregunta la reportera de Radio Karibeña, y Franco responde: "Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando muchísimo, trabajamos en equipo. La gente habla y habla, yo sigo trabajando de eso se trata".

Niega que Cueva le deba dinero

Durante una entrevista, la cantante de cumbia fue consultada sobre el rumor de una supuesta deuda de Christian Cueva a Pamela Franco, y que sería el aparente problema entre ellos. Como se recuerda, este supuesta problema habría iniciado cuando Vanessa Pumarica reveló que está distanciada de la artista por culpa del pelotero.

Además, el amigo de Cueva reveló en el pasado que el futbolista no tenía mucho dinero para apoyarse y era la artista de cumbia quien lo 'pecheaba'. Esto habría confirmado más sobre este deuda que causaría problemas en su relación amorosa.

Ahora, en una entrevista con 'Amor y Fuego', Pamela Franco negó que su pareja le esté debiendo dinero o le haya prestado. Entre broma expresó que le gustaría cobrar a quienes le deben, pero que no sería cierto los rumores.

De esta manera, Pamela Franco deja en claro que su relación con Christian Cueva va muy bien y no tienen problemas actualmente. Además, deja en claro que viene trabajando juntos y el pelotero no le debería dinero como los rumores que han estado sonando en medios.