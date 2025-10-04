¡Se robó el show! Son del Duke presenta a nuevo integrante en aniversario de Caribeños de Guadalupe

Son del Duke sorprendió al público durante el aniversario de Caribeños de Guadalupe, celebrado la noche del sábado 4 de octubre, al presentar oficialmente a su nuevo integrante, Alexis. El talentoso cantante dejó al público con la boca abierta al interpretar con gran sentimiento el tema "Mi Mundo Sin Ella".

Nuevo integrante de Son del Duke se luce en show

La agrupación Son del Duke vivió una noche inolvidable durante el aniversario de Caribeños de Guadalupe, celebrado el sábado 4 de octubre. En pleno escenario, el grupo chiclayano presentó oficialmente a su nuevo integrante, Alexis, quien conquistó al público con su talento y una interpretación cargada de sentimiento.

El joven cantante Alexis se lució en su primera presentación interpretando el tema "Mi Mundo Sin Ella", logrando que el público coreara cada verso y lo aplaudiera con entusiasmo. Su voz potente y su entrega demostraron que llegó para quedarse.

"Estoy pensando en ella,

Pensando qué hará sin mí,

¿Por qué, Dios mío, la tomas conmigo?

¿Por qué la dejaste partir?

Mírame bien cómo estoy,

De lágrimas soy un mar,

Lo que provoco es pena,

Estoy arruinado, más loco sin ella...", se le escucha cantar.

La interpretación emocionó a los presentes. Dejó claro que Alexis tiene todo el carisma necesario para formar parte de una de las agrupaciones más queridas del momento.

Son del Duke sigue conquistando corazones

Son del Duke, conocidos como "El Orgullo Leonardino", nació en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, y poco a poco se ha ganado un lugar especial en la movida tropical del país. Su estilo combina cumbia moderna con toques de ritmos tropicales.

Gracias a esa propuesta fresca y contagiosa, el grupo ha logrado conectar con el público joven sin perder la esencia romántica de la cumbia peruana. Con cada presentación, la banda demuestra por qué es considerada una de las más prometedoras del momento.

Éxitos que hacen bailar a todo el Perú. Canciones como "Mix Qué Bello", "Mix Qué Bonito", "Mix Palabritas" y "Mix Cevichito" se han vuelto verdaderos himnos en fiestas y redes sociales. En plataformas digitales, sus temas acumulan miles de reproducciones y se comparten constantemente en videos de TikTok y Reels, donde sus fanáticos celebran la alegría que transmiten.

En conclusión, Son del Duke está más fuerte que nunca, demostrando que la cumbia peruana sigue viva, moderna y con sabor del norte. Con su nueva voz Alexis la agrupación renueva energías y reafirma su compromiso con el público. Su presentación en el aniversario de Caribeños de Guadalupe fue solo una muestra de lo que se viene: nuevas canciones, colaboraciones y muchas sorpresas más.