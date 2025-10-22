Xiomy Kanashiro da su bendición a Darinka Ramírez tras lanzarse como cantante: "Le deseo lo mejor"

Hace unos días, Darinka Ramírez se lanzó como cantante en la música urbana y afirmó que no competiría con Xiomy Kanashiro, ya que la novia de Farfán no canta. Ahora, la bailarina ha decidido responderle con un mensaje en una entrevista.

Xiomy Kanashiro sobre Darinka Ramírez

Tras realizar una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Xiomy Kanashiro fue consultada sobre el reciente lanzamiento de Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, como cantante. La joven bailarina decidió responder de manera general, deseando lo mejor a todos y sobre su posible ingreso como cantante.

"Quizá en algún momento, yo siento que ahorita cada uno tiene su nicho, sabe lo que hace y los trabajos que tiene, pero si están incursionando en la música o cualquier trabajo, bienvenido sea, les deseo lo mejor a todos", expresó la novia de Farfán ante el medio.

La ex del futbolista lanzó su primer tema musical "Mala Jugada" al lado de Nene Blass el pasado 13 de octubre en el género musical urbano. Tras promocionar su canción en los programas de TV reveló que no compite con Kanashiro, ya que la novia de Farfán es bailarina y no cantante.

Habla de su lujoso anillo

En otro momento, Xiomy Kanashiro ha comentado sobre su relación amorosa con Jefferson Farfán tras haber cumplido ocho meses de noviazgo y compartir fotografías de ambos juntos luciendo lujosos anillos que serían de promesa o de compromiso de matrimonio.

"Estamos felices, contentos, disfrutando nuestro momento como pareja, todo súper bien. Creo que si en algún momento se daría, quedaría entre nosotros dos ¿no? como la pareja que somos, nuestra familia, nuestro entorno. Estamos bien, tranquilos, enfocados en nuestro trabajo y viviendo nuestro momento", señaló.

Al ser consultada nuevamente sobre un posible matrimonio por los reporteros de 'Amor y Fuego', la joven bailarina afirma que si llega a darse una boda con su pareja, invitaría a los conductores del programa de TV y a todo su equipo.

"¿Son anillos de promesa?", le pregunta la reportera, y Xiomy responde: "Quien sabe, eso queda entre nosotros (Pero nos vas a invitar al matrimonio me imagino) Si es que hay en algún momento, están invitadísimos".

De esta forma, Xiomy Kanashiro afirma estar pasando por un momento feliz al lado de Jefferson Farfán. Así mismo, señala que viene trabajando fuertemente en su carrera y sobre el lanzamiento como cantante de la ex de su pareja, Darinka Ramírez, señaló que le desea lo mejor.