Xiomy Kanashiro sorprende al revelar cómo imagina su boda con Jefferson Farfán: "Tendría de todo"

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue atrayendo la atención del público y los medios. Aunque ambos prefieren mantener su romance en reserva, cada aparición genera comentarios. Recientemente, una foto donde la bailarina luce un vistoso anillo desató rumores de compromiso, y ahora Xiomy habló de cómo imagina su boda con el exfutbolista.

Xiomy Kanashiro rompe el silencio y habla sobre una posible boda

Ante las crecientes especulaciones, el programa 'América Hoy' buscó a Xiomy Kanashiro para conocer la verdad detrás de las imágenes que circularon en redes sociales. Durante la conversación, la modelo mostró con orgullo el anillo que Jefferson Farfán le habría regalado, aunque evitó confirmar si se trataba de uno de compromiso.

"Pero ese ya lo habían visto, chicos. (enseña el anillo). Bueno, tú no sabes lo detallista que soy yo, porque no mostramos todo (...) Felices y contentos nosotros viviendo nuestra relación, ese amor bonito que tenemos con la familia, con las amistades", explicó, dejando entrever que ambos atraviesan una etapa estable y tranquila.

Consultada sobre cómo imagina su boda, Xiomy no ocultó su entusiasmo y reveló que la música sería fundamental en ese día tan especial. La popular 'Chinita' contó que tiene muchos amigos músicos, por lo que la celebración estaría llena de ritmo y alegría.

"Uy, yo tengo un montón de amistades. Yo creo que ni los voy a tener que contratar. Estarían ahí, no más. En realidad todos somos timberos. Nos encanta la timba, el reparto, la cumbia, el rock, el huayno. Yo tendría, creo que sí, de todo", comentó entre risas.

Aunque la idea de una boda suena cada vez más cercana para sus seguidores, Xiomy aclaró que por ahora no existen planes concretos.

"Mm, tendría que pensarlo, ¿no? A lo que nos guste a los dos, pero ahorita nuestra prioridad es el trabajo", señaló, dejando claro que tanto ella como Jefferson están enfocados en sus proyectos personales.

Xiomy habla sobre su relación con los hijos de Farfán y su deseo de ser madre

En otra entrevista para 'América Espectáculos', Xiomy Kanashiro también se refirió a su relación con los hijos de Jefferson Farfán, despejando rumores sobre su convivencia con ellos. La artista aseguró que existe una buena comunicación y un ambiente armonioso entre todos.

"Bien, súper bien, con todos muy bien. Nos llevamos súper bien con todos", dijo sonriente, evidenciando la cercanía que mantiene con la familia del exfutbolista.

Asimismo, al ser consultada sobre si desea convertirse en madre, Xiomy respondió con sinceridad que ese tema no está entre sus prioridades actuales.

"Sí, yo sí lo he dicho en algún momento, pero ahorita no es prioridad. Estoy muy enfocada en mi trabajo. Si se da en algún momento, bienvenido sea. Uno o dos, no más, soy igual que mi mamita y mi papito", expresó entre risas.

Pese a las especulaciones que suelen rodearlos, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han sabido mantener su romance lejos de los escándalos mediáticos. Ambos se muestran enfocados en sus metas personales y disfrutan de una etapa de estabilidad. Mientras los rumores de boda siguen creciendo, la pareja continúa viviendo con discreción.