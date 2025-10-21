Yahaira Plasencia revela que vive delicado momento familiar: "Tratando de confiar mucho en Dios"

Después de brillar en Puerto Rico y en Estados Unidos, Yahaira Plasencia regresó al Perú con nuevos proyectos, pero también con una confesión que preocupó a sus seguidores. La cantante reconoció que está pasando por una situación familiar bastante delicada, aunque mantiene la fe en que todo saldrá bien.

Yahaira Plasencia atraviesa delicado momento familiar

Después de brillar en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico y de realizar una gira de medios en Estados Unidos, Yahaira Plasencia volvió al Perú y sorprendió al revelar que atraviesa un momento familiar complicado. La cantante conversó con "Amor y Fuego" y aunque trató de mantener la calma, se notó que no está pasando por sus mejores días.

En conversación con una reportera del programa, la salsera contó detalles de su reciente gira internacional. Reveló que incluso recibió una propuesta para participar en un reality extranjero.

"Sí, la verdad que muy chévere todo por allá, mucho aprendizaje. El Día Nacional de la Salsa fue algo bien bonito también y todo súper. La verdad que también salieron algunas propuestas de trabajo por allá como un reality, pero aún viendo y pensando qué puedo hacer, pero bien", dijo Yahaira.

A pesar de sus logros, muchos notaron que la 'Reina del totó' se mostraba más seria de lo normal. Poco después ella misma lo confirmó: hay algo que la tiene preocupada.

A través de sus redes sociales, Yahaira compartió mensajes que dejaron en claro que vive una etapa difícil en su entorno familiar, aunque se mantiene con una actitud positiva y mucha fe. En otra historia, la cantante agregó un consejo para sus seguidores.

"Nadie sabe lo de nadie. Cada uno lucha sus propias batallas. Cuando pasamos por alguna prueba fuerte, Dios sabe por qué lo hace. No puedo reprocharte nada. Aún en cada momento difícil, me sigues bendiciendo. Cada día mi fe está más fuerte, Padre mío. Gracias por todo, mi Señor", escribió. "Si estás pasando por algún momento difícil, aférrate a Dios. Ora, la oración tiene poder", se lee.

Estos mensajes generaron preocupación entre sus fanáticos, quienes intuyeron que Yahaira podría estar atravesando un tema de salud o familiar complicado. Durante su entrevista con "Amor y Fuego", Yahaira confirmó lo que muchos sospechaban: sí está enfrentando una situación delicada junto a su familia.

"Ay, es algo muy personal, bastante delicado, la verdad. Entonces, no puedo dar como detalles, pero es un proceso el cual estamos sobrellevando con mi familia y tranquilos, tratando de confiar mucho en Dios y que las cosas van a salir bien", señaló con voz serena.

Incluso, el programa mostró imágenes de Yahaira en una clínica limeña. Lo curioso es que Luis Fernando Rodríguez fue visto comprando medicamentos. La salsera, sin embargo, pidió respeto por su privacidad.

"La verdad que mi vida privada no quiero hablar. Estoy pasando por un momento ahorita medio complicado y estoy dentro de todo tranquila. Tengo personas increíbles a mi alrededor, y eso es cierto", expresó.

Yahaira opina sobre Darinka Ramírez

Ya con una sonrisa, Yahaira también fue consultada sobre Darinka Ramírez, ex de Jefferson Farfán, quien ahora busca hacerse un nombre como cantante. Fiel a su estilo, la salsera respondió con diplomacia.

"Lo importante es trabajar y salir adelante. Tiene una hija hermosa, así que que le vaya súper bien", comentó. Y al preguntarle si la apoyaría en un futuro musical, respondió: "Yo apoyo a todas las mujeres que quieran salir adelante, más aún si tienen hijos. Que le vaya muy bien a todas las mujeres que luchan por salir adelante".

Sobre el romance de Jefferson Farfán y su nueva pareja, Yahaira Plasencia fue contundente al señalar que no tiene nada que comentar al respecto y que prefiere mantenerse al margen. La salsera aseguró que está enfocada en sus propios proyectos y en resolver asuntos personales que actualmente ocupan su atención.

En conclusión, Yahaira Plasencia atraviesa un momento personal complicado, pero demuestra que la fe y la fortaleza siguen siendo sus pilares. Aunque no quiso entrar en detalles sobre el problema familiar que enfrenta, dejó claro que confía en que todo se solucionará con el apoyo de sus seres queridos y de Dios. A pesar de las dificultades, la salsera continúa enfocada en su carrera y mantiene una actitud positiva.