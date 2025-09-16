Yahaira Plasencia lanza presunta indirecta a Farfán: "Corta eso, no vaya a ser que me mande carta notarial"

Yahaira Plasencia encendió rumores y aplausos durante su último concierto. En medio de la presentación de su tema "Ex Machito", la salsera lanzó un mensaje tan picante que muchos en el público aseguraron que iba directo a Jefferson Farfán. El discurso desató gritos en el público y generó una ola de comentarios en redes sociales.

¿Yahaira Plasencia mandó indirecta a Jefferson Farfán?

La 'Reina del Totó' no pierde el toque picante. En una reciente presentación, Yahaira Plasencia encendió a sus seguidores y a las redes sociales con un mensaje que muchos tomaron como una indirecta para su ex, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Antes de interpretar su tema más comentado, Yahaira Plasencia lanzó un mensaje de empoderamiento que arrancó aplausos. Animó a quienes se sienten atrapados en una relación sin paz a romper ese ciclo y seguir adelante.

"Lo único que les puedo decir, mujeres y hombres, es que si están en una relación que no les da paz, les cortan las alas, tienen que salir de ahí porque nosotras las mujeres somos empoderadas, luchadoras, trabajadoras (...) ¿Dónde están esas mujeres que no necesitamos de nadie y menos de un exmachito que se cree galáctico y no lo es? Entonces, si se la saben, cántenla conmigo", dijo.

El público respondió con gritos y aplausos, mientras la cantante remataba con una frase que desató carcajadas. La salsera se refirió al "galáctico monse" que suele mencionar en sus presentaciones.

"Para ti, galáctico monse. Un aplauso mujeres para nosotras", soltó Yahaira, dejando claro que la indirecta iba con nombre propio, aunque sin mencionarlo.

Broma con la carta notarial

La intérprete no se detuvo ahí y, fiel a su estilo, agregó una broma que desató carcajadas. Yahaira habría aludido a las acciones legales que suele tomar Jefferson Farfán cuando se siente aludido.

"Esa parte la cortas, no vaya a ser que me mande una carta (notarial)", dijo entre risas. Los fans celebraron el comentario y los videos del momento se hicieron virales en cuestión de horas.

En redes sociales, los seguidores no tardaron en comentar que las palabras de la cantante iban dirigidas a Jefferson Farfán. Ella y el exfutbolista mantuvieron una mediática relación que, aunque terminó hace años, sigue generando titulares cada vez que Yahaira sube al escenario.

Desde su lanzamiento, "El ex Machito" se ha convertido en uno de los temas más coreados de Yahaira Plasencia. La letra habla de independencia femenina y de dejar atrás a un hombre que no valora. Cada vez que la salsera la interpreta, el público espera una frase picosa, y esta vez no fue la excepción.

Yahaira ha dicho en más de una entrevista que su música refleja lo que siente y lo que viven muchas mujeres. Por eso, cada presentación se vuelve una fiesta de fuerza femenina, donde los asistentes gritan con ella las estrofas que hablan de romper con las relaciones tóxicas.

En conclusión, con un show lleno de energía y frases que encendieron las redes, Yahaira Plasencia demostró que sigue siendo una de las artistas más comentadas de la salsa peruana. Sus declaraciones sobre ese "galáctico" y la famosa carta notarial fueron interpretadas como una indirecta para Jefferson Farfán y dejaron claro que la salsera aún sabe cómo dar de qué hablar.