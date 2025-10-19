Melissa Klug anuncia ruptura con Jesús Barco, pero elimina su comunicado: "Cierro una etapa"

La empresaria Melissa Klug dejó en shock a sus seguidores tras anunciar el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, con quien estaba comprometida y tiene una hija. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la 'Blanca de Chucuito' borró el comunicado poco después de publicarlo.

Melissa Klug anuncia fin de su relación, pero ¿se arrepiente?

La 'Blanca de Chucuito' vuelve a ser tema de conversación. Melissa Klug sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar, a través de su cuenta de Instagram, el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, con quien estaba comprometida y tiene una hija. Sin embargo, minutos después del anuncio, la empresaria eliminó el comunicado, generando una ola de comentarios y especulaciones.

El mensaje, que fue compartido brevemente en sus historias, dejaba en claro que la relación había llegado a su final. La publicación sorprendió a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar y llenar las redes de comentarios y especulaciones.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza", se leía en la publicación que rápidamente se volvió viral.

La noticia sorprendió, sobre todo porque Melissa y Jesús habían demostrado públicamente estar más unidos que nunca tras el nacimiento de su hija. Su anuncio, sin embargo, deja ver que algo no marchaba bien en la pareja. En el mismo comunicado, Melissa se mostró serena y pidió respeto en este proceso personal.

"Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", añadió la chalaca, dejando en claro que está enfocada en su bienestar emocional y en cerrar esta etapa con madurez.

Aunque el texto fue borrado rápidamente, varios medios y usuarios lograron tomarle captura. El programa "Préndete", de Panamericana Televisión, fue uno de los primeros en difundir el mensaje bajo el rótulo de "último minuto". Además, la tiktoker La Mana compartió la captura del comunicado, y Ric La Torre rebotó la información, encendiendo el debate entre los seguidores de la pareja.

Reacciones del público

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos usuarios se mostraron comprensivos con la decisión de Melissa, mientras que otros recordaron que no es la primera vez que ella y Jesús Barco atraviesan una crisis.

"Me aparece como historia no disponible, al parecer la borró, pero si terminó, será por algo", escribió una seguidora. Otros dejaron mensajes más sarcásticos como: "Siempre es lo mismo", "No es ninguna novedad" o "Lo borró, seguro se arrepintió".

A pesar de la ola de rumores, ni Melissa ni Jesús han brindado declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. La eliminación del mensaje ha dejado en duda si la separación es definitiva o solo un momento de distanciamiento.

Una historia con altibajos

Melissa Klug y Jesús Barco mantienen una relación de más de cinco años. En 2021 se comprometieron y en 2023 se convirtieron en padres de una niña. A lo largo de su romance, la pareja ha enfrentado varias crisis, pero siempre logró recomponerse.

En marzo de 2025, Magaly Medina encendió la farándula al anunciar un ampay sin revelar nombres, lo que desató rumores en redes. Poco después, Melissa recibió un mensaje con supuestas pruebas de infidelidad, lo que la llevó a publicar un comunicado anunciando su separación.

Luego, se aclaró que el video no correspondía a su pareja, aunque ella confirmó que sí existieron conversaciones con otra mujer, algo que consideró una falta de respeto. Con el tiempo, Jesús Barco le pidió perdón públicamente durante un partido y ambos decidieron darse otra oportunidad.

Esta vez, sin embargo, el nuevo comunicado y su repentina eliminación han dejado a todos pendientes de lo que pueda suceder. Mientras tanto, la 'Blanca de Chucuito' ha preferido guardar silencio y enfocarse en su familia y proyectos personales.

En conclusión, el mensaje de Melissa Klug, aunque breve, reflejó un cierre emocional. Sus palabras fueron interpretada como una despedida definitiva, pero madura. Sin embargo, al borrar la publicación, abrió la puerta a la duda. ¿Será realmente el fin de su historia con Jesús Barco o solo una pausa más? Por ahora, solo el tiempo dirá si esta vez la separación va en serio o siguen juntos.