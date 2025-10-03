Melissa Klug emocionada por el nacimiento de su primer nieto hombre: "Mi corazón explota de felicidad"

Melissa Klug no pudo evitar la emoción al enterarse de que se acaba de convertir por primera vez en abuela de un nieto hombre. La empresaria mostró su felicidad por el nacimiento del pequeño Asael, hijo de Bryan Torres y Samahara Lobatón, quien dio a luz en Estados Unidos de manera sorpresiva.

Melissa Klug emocionada por Asael

Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos hace algunas semanas, presuntamente por vacaciones, aunque Magaly ya preveía que la influencer realmente se fue a Norteamérica para dar a luz allá, tal como lo hizo en su momento Melissa Klug.

La popular 'Blanca de Chucuito' también tuvo a su pequeña Cayetana en Estados Unidos y, al poco tiempo de nacida, la trajo a Perú. En esta oportunidad tuvo la dicha de poder ver a su primer nieto hombre gracias a la tecnología, pues se conectó en una videollamada con su hija.

"Bienvenido, mi primer nieto hombre Asael (...) Gracias, Dios mío, están sanitos", escribió en una primera imagen que es una captura de pantalla de la videollamada que tuvo con Samahara en la clínica.

Horas más tarde, Melissa no podía ocultar su emoción, ya que compartió las imágenes que Samahara publicó por primera vez sobre su pequeño, y agregó un texto explicando que en su corazón no cabe tanta felicidad por convertirse nuevamente en abuela.

"Mi corazón explota de felicidad", comentó.

Melissa Klug por ser abuela nuevamente

Samahara vuelve a convertirse en madre

A través de una publicación en sus redes, Samahara Lobatón compartió las fotografías del nacimiento de su tercer hijo. Como se recuerda, este es el segundo bebé que tiene con su pareja Bryan Torres, quien se conectó por videollamada para ver el parto de su primer hijo varón.

En las imágenes se puede ver como el cantante de salsa está conectado a través de una videollamada y como la hija de Melissa Klug se emociona hasta las lágrimas tras dar a luz. Por medio de sus historias en redes, ambos también compartieron más fotografías del nacimiento de su primer hijo varón llamado Asael.

"Bienvenido amor mío, gracias Dios. Asael Torres Lobatón 03.10.2025", expresó la influencer por medio de sus historias.

Es así que, Melissa Klug vuelve a vivir la alegría de la maternidad, esta vez desde el rol de abuela. La empresaria expresó su felicidad en redes sociales, acompañando las primeras imágenes del bebé con emotivas palabras de amor.