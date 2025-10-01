Delany López acepta que su vínculo con Farfán la ayudó en sus negocios: "Siempre se saca algo bueno"

Delany López sorprendió al hablar públicamente sobre el vínculo que tuvo con Jefferson Farfán en el pasado. La modelo aseguró que, de cierta manera, ha aprovechado la exposición mediática que tuvo para hacer crecer sus negocios, aunque también aclaró que siempre ha trabajado y no buscó colgarse de nadie.

Delany pone el parche por sus negocios

La influencer aseguró que tiene varios proyectos en camino, y el más próximo es una tienda de ropa presencial. Además, está encaminando un nuevo spa. En ese sentido, afirmó que siempre ha trabajado muy duro para salir adelante.

"Es que yo siempre he trabajado. Yo no estoy facturando a nadie, siempre he trabajado. Yo, como te digo, no vivo del espectáculo, nada de eso", indicó.

Sin embargo, también aclaró que el ser vinculada con una figura tan mediática, como Jefferson Farfán, la ha beneficiado de cierta manera, y actualmente está aprovechando ese reconocimiento para impulsar sus proyectos personales, todo ello sin faltar el respeto a nadie.

"De todo lo malo siempre se saca algo bueno. Y en este caso fue la exposición que yo pude obtener, ¿no? Y aprovecharlo, como te digo, aprovecharlo de buena manera, obviamente siempre respetando y así me voy a mantener", agregó.

Delany rechaza ir a EVDLV

Durante su participación en el programa "Ponte en la Cola", Delany López fue consultada sobre su amistad con Samahara Lobatón. La modelo sorprendió al revelar que hace tiempo no tiene comunicación con la hija de Melissa Klug.

"Ha sido mi amiga, pero no hablamos hace mucho tiempo. Hay muchas cosas que no comparto, cada quien tiene su verdad y su punto de vista. Ella ha pasado un polígrafo", afirmó Delany.

Además, Delany negó haber sido desleal como Samahara insinuó, luego de que esta mencionara que Delany habría contado a Farfán detalles de su relación con Bryan Torres. La chalaca fue enfática al desmentirlo.

En otro momento del programa cuando se le preguntó si estaría dispuesta a sentarse en un programa para contar su versión a cambio de dinero. Delany respondió con contundencia: "No lo haría".

Es así que, con proyectos como una tienda de ropa y un spa en camino, Delany López busca consolidar su faceta empresarial. Además, no descarta incursionar en la música, pero con preparación previa. La influencer afirma que todo lo que ha conseguido se debe a su trabajo constante y a su disciplina.