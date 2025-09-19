Delany López sobre denuncia de Olenka Mejía a Jefferson Farfán: "Hacen perder tiempo al juzgado"

La polémica entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán vuelve a tomar fuerza tras conocerse que la empresaria peruana habría presentado una demanda por calumnia contra el exfutbolista. Este nuevo episodio ha generado diversas reacciones en el ámbito mediático y una de las más directas provino de Delany López, quien no dudó en emitir su opinión sobre el caso.

Delany López cuestiona la demanda de Olenka Mejía

Durante la reciente emisión del programa "Ponte en la cola", Delany López se refirió a la supuesta demanda que Olenka Mejía habría interpuesto contra Jefferson Farfán. La joven, quien también ha estado vinculada al exfutbolista en el pasado, calificó la acción legal como una pérdida de tiempo para las autoridades.

"No estoy de acuerdo en general que se pongan a hacer perder tiempo al juzgado cuando hay casos más importantes. Ella se la ha pasado demandando no sé cuántos años. Por eso dije que el abogado seguro le sale gratis, porque es carísimo y agotador, sabemos cómo es la justicia aquí", señaló Delany.

A pesar de su crítica hacia la joven influencer, López dejó en claro que no desea verse involucrada en estos conflictos legales ni mantener relación alguna con los procesos que rodean a la pareja mediática.

"Bueno, esos temas legales que no los entiendo y tampoco quiero saber nada de ellos", sentenció.

Como se sabe hasta el momento Jefferson Farfán no se ha pronunciado al respecto tras conocerse la denuncia de Olenka Mejía y estos comentarios de Delany que reavivan temas de su pasado.

Delany López reacciona a imágenes con Farfán generadas por IA

Además, Delany López se pronunció sobre un video creado mediante inteligencia artificial donde aparece abrazada con Jefferson Farfán frente a la Torre Eiffel en París. La joven rechazó cualquier tipo de vínculo con el exfutbolista y afirmó que ha dejado atrás esa etapa de su vida.

"En París hay otros hombres, ¿tú crees que voy a estar con ese pasado oscuro? Ya me olvidé, no quiero recordarlo para nada", expresó con firmeza.

Con esto, Delany buscó poner distancia entre ella y las especulaciones mediáticas que la vinculan nuevamente con Farfán, dejando claro que su presente y su futuro se encuentran alejados de esa historia.

La situación entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán continúa generando titulares y comentarios en medios locales. Mientras la empresaria mantiene su supuesta acción legal, figuras cercanas como Delany López han aprovechado para aclarar su postura y distanciarse de cualquier vínculo con el exfutbolista.