Olenka Mejía sorprende al confirmar demanda contra Jefferson Farfán: "Voy a llegar a las últimas instancias"

La controversia entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán tomó un nuevo giro luego de que se conociera que la empresaria peruana habría presentado una demanda por difamación contra el exfutbolista. Según los últimos reportes, la joven cambió de abogado y acudió a rendir sus declaraciones ante la Fiscalía, marcando así un avance en este proceso legal que mantiene expectante a la opinión pública.

Olenka Mejía habla sobre su demanda

Durante una reciente emisión del programa 'Ponte en la cola', la joven fue consultada sobre la demanda que ha interpuesto contra el exfutbolista. Ante la pregunta del reportero sobre su asistencia a rendir manifestación, Mejía respondió con cautela:

"Chicos, es algo que está en investigación y no puedo hablar mucho. Ustedes ya se deben de imaginar, no puedo declarar mucho por recomendación de mi abogado y prefiero mantenerlo en reserva", señaló.

La empresaria también recalcó que acudió a la Fiscalía porque fue citada formalmente y espera que el futbolista haga lo propio cuando le toque rendir su declaración. Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha emitido pronunciamiento alguno sobre esta denuncia.

"Es una denuncia que ustedes ya saben, todo tiene que aclararse. (¿crees que Jefferson venga a rendir su manifestación?) La Fiscal lo ha citado, esperemos ¿no?, es lo que corresponde. Voy a llegar a las últimas instancias", sostuvo frente a las cámaras.

¿Quién es Olenka Mejía?

Olenka Mejía, de 29 años, es abogada y empresaria peruana que ha logrado consolidar una presencia notable en redes sociales, con más de 33 mil seguidores en Instagram. Además, es la fundadora de OM Swimwear, una marca de bikinis que ha ganado reconocimiento dentro del ámbito de la moda local.

El vínculo de Olenka con Jefferson Farfán ha estado en el centro de la atención mediática desde hace varios años. En 2022, la joven reconoció haber tenido un romance con un empresario y planeaba hacer pública su relación. Sin embargo, el exdelantero de Alianza Lima tomó cartas en el asunto y denunció a la influencer por difamación, exigiendo una reparación civil.

Más recientemente, este año se vio involucrada en un ampay con el seleccionado nacional Piero Quispe, cuando fue captada ingresando a un hotel en el aeropuerto Jorge Chávez. Este episodio generó aún más controversia, consolidando la imagen de Olenka como protagonista de un intenso juicio mediático.

En conclusión, la demanda de Olenka Mejía contra Jefferson Farfán por difamación suma un nuevo capítulo a su controvertida trayectoria mediática. Con la citación en Fiscalía cumplida y la reserva sobre detalles del proceso, el caso mantiene la atención de medios y público, mientras se espera la eventual respuesta del exjugador