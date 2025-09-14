Jefferson Farfán comparte reencuentro con su hija en medio de proceso legal con Darinka Ramírez: "Te extrañe"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez mantienen desde hace meses un proceso legal que incluye una denuncia por presunta violencia psicológica y la definición de la pensión alimenticia de su hija. Pese a las tensiones, el exfutbolista sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales un emotivo momento con la pequeña, dejando de lado, al menos por un instante, las disputas judiciales.

Jefferson Farfán se reencuentra con su hija

La 'Foquita' publicó en su cuenta de Instagram un video del encuentro, ocurrido el sábado 13 de septiembre, en el que se le ve junto a su hija realizando manualidades.

"Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer sus pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo", escribió el exjugador, dejando en claro cuánto anhelaba volver a verla.

En las imágenes se aprecia a Farfán disfrutando de una actividad que, según él, los une y fortalece su vínculo. Aunque no existe impedimento legal para que comparta tiempo con la menor, habían pasado varios meses desde la última visita. No se sabe si Darinka Ramírez estuvo presente durante la reunión ni las condiciones en las que se llevó a cabo.

El video generó numerosos comentarios en redes sociales, pues se produce cuando la relación entre ambos padres continúa marcada por acusaciones y diferencias en torno al bienestar de la niña.

Ausencia en la conciliación y tensiones con Darinka Ramírez

Mientras Farfán mostraba el momento familiar, el proceso legal con Ramírez seguía su curso. En agosto, la joven madre había citado al exdelantero a una segunda conciliación para definir el monto de la pensión alimenticia, ya que la menor pronto iniciará su etapa escolar. Sin embargo, el exjugador no acudió a la cita.

Darinka Ramírez declaró en una entrevista con Magaly Medina que su intención es llevar el caso al Poder Judicial para asegurar los derechos de su hija. Además, reveló que, en una ocasión, la abogada de Farfán propuso que la pequeña visitara la casa de doña Charo, madre del exfutbolista, para concretar un reencuentro a lo que se negó, argumentando.

Aunque el proceso legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez continúa, el reciente reencuentro entre padre e hija se convirtió en la noticia más positiva de la semana para ambos. La niña, principal protagonista de esta historia, pudo ver nuevamente a su padre después de un largo tiempo, mientras los trámites por pensión y las denuncias de violencia psicológica siguen su curso.