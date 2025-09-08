Xiomy Kanashiro sorprende al animar fiesta de cachimbos: "Matrimonio, divorcio, para todo estamos"

Xiomy Kanashiro sigue demostrando que es recontra chamba. La artista sorprendió al aparecer animando la fiesta de cachimbos de una universidad en el Callao junto a su orquesta Kanomy Band, dejando claro que no depende de nadie para seguir avanzando en la vida.

Xiomy Kanashiro impacta al animar en celebración de cachimbos

La siempre polémica Xiomy Kanashiro vuelve a dar que hablar. Esta vez no fue por su romance con Jefferson Farfán, sino porque se le vio animando la fiesta de cachimbos de una universidad en el Callao. La cantante y creadora de contenido dejó claro que es recontra trabajadora y que no depende de nadie para salir adelante.

De todo un poco. En un live de TikTok, Xiomy ya había puesto el parche asegurando que no vive de los gustos que pueda darle la 'Foquita', mientras ofrecía ropa en redes. Además, la artista no solo baila, también dirige su propia orquesta. Ahora, a su faceta de animadora, se suma un nuevo escenario: una fiesta de cachimbos. Las cámaras de "América Hoy" la captaron en el evento, donde no dudó en encender al público.

"¿Hay gente enamorada esta mañana? La manito para arriba", gritó, provocando los aplausos de los estudiantes.

Para todo evento. La reportera del programa se acercó para preguntarle por esta nueva faceta. Xiomy respondió con naturalidad.

"Viniendo, pues, a darle alegría, un poco, a los cachimbos", comentó la reportera de "América Hoy". "Claro, como tiene que ser. Besitos. (Tienen un público cumbiambero) Están cantando, así que con todo", dijo Xiomy.

Y dejó claro que su orquesta no se limita a tocar en discotecas. Confirmó que es una artista todoterreno, lista para cualquier escenario.

"En todos lados, matrimonio, aniversario, divorcio, todo, para todo estamos", mencionó la pareja de Jefferson Farfán.

¿Habla de Farfán en sus shows?

Aunque Xiomy evita hablar directamente de Jefferson Farfán, es evidente que en sus presentaciones no falta alguna indirecta relacionada al exfutbolista. Durante el show, una de las integrantes de la Kanomy Band lanzó una presunta referencia.

"Oye, hermana. Porque mil amores quisieron pasar por tu vida. Pero solo uno, solo uno se quedó en tu corazón, en tu pensamiento y todo tu ser". Acto seguido, el grupo gritó: "¡Dame luz, bebé!" y Xiomy, con picardía, remató con un contundente: "Oño".

Aunque ella intente mantener la distancia en entrevistas, resulta claro que su vínculo con Farfán le da material para conectar con el público. La "chinita" ha sabido ganarse un espacio propio. Desde vender por redes, animar eventos y cantar en su orquesta, Xiomy aprovecha todas las oportunidades. Su carisma y esas frases con doble sentido la han convertido en uno de los personajes más comentados del momento.

En conclusión, Xiomy Kanashiro sorprendió al lanzarse como animadora en una fiesta universitaria con cachimbos, mostrando que es una artista versátil y luchadora. Con humor, energía y hasta indirectas para Farfán, demostró que está lista para cualquier escenario y que seguirá dando de qué hablar en la farándula peruana.