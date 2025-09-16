RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Cuestiona su rol de padre?

Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán tras visitar a su hija luego de 5 meses: "Un papá que ama la ve"

Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán visitó a la pequeña después de cinco meses y le recordó que un padre debe estar presente "pase lo que pase".

Darinka Ramírez exige más compromiso a Jefferson Farfán como padre tras ver a su hija.
16/09/2025

Darinka Ramírez rompió el silencio tras la esperada visita de Jefferson Farfán a su hija, a quien no veía desde hacía cinco meses. La influencer reveló detalles del encuentro y lanzó duras críticas al exfutbolista por su larga ausencia. Incluso respondió si permitiría que la menor pase tiempo con Xiomy Kanashiro, actual pareja del jugador.

Darinka sobre Jefferson Farfán tras ver a su hija

Después de cinco largos meses sin visitas, Jefferson Farfán volvió a ver a la hija que tiene con Darinka Ramírez. El exfutbolista compartió algunas horas con la pequeña, pero las declaraciones de la madre encendieron la polémica.

En entrevista con "América Hoy", Darinka dejó en claro que nunca le cerró el paso al exseleccionado. Señaló que la visita se dio con la supervisión de una persona de confianza.

"Siempre las puertas han estado abiertas y la voluntad que el progenitor comparta con mi hija también. Mi hija necesita de ambos y accedí a que se vaya con una persona de mi confianza por unas horas", explicó la influencer.

Cabe señalar que hace algunos meses Darinka acusó a Farfán de ejercer violencia psicológica, lo que provocó un quiebre en su relación. Pese a ello, afirmó que su prioridad es el bienestar de la niña y que jamás pondría obstáculos para que comparta tiempo con su padre. Además, la influencer no dudó en enviarle un mensaje directo al exjugador. 

Darinka Ramírez sobre el reencuentro de Jefferson Farfán con su hija: "Tuve que dar el brazo a torcer"
"Mi hija la vi normal, la verdad. Ella es una niña muy sociable. Pero espero que no sea la primera vez que le nazca compartir con ella. Un papá que ama la ve así pase lo que pase. Yo no podría estar sin saber de mi hija ni un solo día. Sin duda", declaró.

Sus palabras dejan claro que espera más compromiso por parte de Jefferson Farfán, quien a pesar de la distancia mediática, mantiene un rol importante en la vida de la menor. Para Darinka, el vínculo entre padre e hija debe ser constante y no solo una visita esporádica.

Marisol elogia a Darinka Ramírez tras formar parte del feat con Dilbert Aguilar: "Una chica muy humilde"
¿Darinka Ramírez aceptaría que su hija conozca a Xiomy?

El programa también le consultó si permitiría que la actual pareja de Farfán, Xiomy Kanashiro, llegue a conocer a la niña. La respuesta de Darinka fue contundente.

"(¿En esta salida tú has puesto alguna condición? ¿O tu bebé puede compartir también con Xiomy?) Sería bueno que primero conozca a su hija, ya que su enamorada en sí no forma parte del entorno de mi hija y tenía ya más de 5 meses que no la veía", señaló Darinka.

Con estas palabras, dejó en claro que por ahora la prioridad es que el exfutbolista refuerce su relación con la pequeña antes de incluir a otras personas en su vida familiar. En ese sentido, resaltó los 5 meses que el también empresario no vio a la menor.

En conclusión, el esperado reencuentro de Jefferson Farfán con su hija ha traído alegría, pero también un llamado de atención. Mientras Darinka Ramírez asegura que las puertas siempre estuvieron abiertas, también recalca que un padre que ama debe estar presente sin importar las circunstancias. 

