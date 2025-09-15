Darinka Ramírez sobre el reencuentro de Jefferson Farfán con su hija: "Tuve que dar el brazo a torcer"

El proceso legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez continúa en medio de denuncias por presunta violencia psicológica y la definición de la pensión alimenticia de su hija. Pese a las tensiones, el exfutbolista sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales imágenes de un tierno momento con la pequeña, lo que motivó que la madre de la niña explique cómo se produjo el esperado reencuentro.

Darinka Ramírez detalla la salida de Farfán con su hija

En declaraciones a "Magaly TV: La Firme", Darinka Ramírez contó que, tras más de cinco meses sin contacto, permitió que la "Foquita" pasara unas horas con su hija, aunque aclaró que todo se coordinó únicamente a través de los abogados. La joven, hoy convertida en influencer, dijo que aceptó la salida para que la menor no siguiera distanciada de su padre.

"Han pasado más de 5 meses, por eso tuve que dar el brazo a torcer, porque si no nunca creo que hubiera podido verla. Pidió verla y accedí a que se la llevaran con una persona de confianza. Salieron a pasear un ratito, a ver a la mamá y unos juguetes. Todo lo maneja por abogados y la comunicación es de esa forma. Hasta el momento la vio ese día y no sé cuándo la vería de nuevo", relató.

Darinka también señaló que durante el momento de entrega no existió diálogo con el exseleccionado nacional, dejando claro que su prioridad es establecer un régimen de visitas oficial para asegurar estabilidad a la menor.

"He pedido que se haga un régimen de visitas para que sea algo formal. Él no me dijo nada y se veía venir que no íbamos a intercambiar palabras", precisó.

Promesa pendiente de un departamento

Durante la misma entrevista, Ramírez habló de otro tema que ha generado expectativa: el departamento que Farfán supuestamente prometió regalarle a su hija cuando cumpliera un año de vida. La pequeña está por cumplir tres, y hasta ahora no hay novedades sobre esa promesa.

"La verdad, hasta ahorita esperando. Bueno, prometió que al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple tres. Quizás es, de repente, su regalo, ¿no? Vamos a tenerle fe todavía. Más que todo para no estar cambiándole de ambiente tantas veces y también para realizarle su ambiente personal", comentó.

En conclusión, mientras el proceso legal continúa, Darinka Ramírez insiste en la necesidad de establecer un régimen de visitas que brinde estabilidad a su hija, dejando la decisión final en manos de la justicia. Jefferson Farfán, por su parte, ha optado por mantener la reserva y solo ha mostrado en redes sociales el breve reencuentro con la menor.