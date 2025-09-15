RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡ROMPE SU SILENCIO!

Darinka Ramírez sobre el reencuentro de Jefferson Farfán con su hija: "Tuve que dar el brazo a torcer"

La ahora influencer reveló que aceptó que la menor pase unas horas con el exfutbolista después de cinco meses, pese a la disputa legal que mantienen.

Darinka Ramírez tras visita de Jefferson Farfán a su hija.
Darinka Ramírez tras visita de Jefferson Farfán a su hija. (Composición: La Karibeña)
15/09/2025

El proceso legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez continúa en medio de denuncias por presunta violencia psicológica y la definición de la pensión alimenticia de su hija. Pese a las tensiones, el exfutbolista sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales imágenes de un tierno momento con la pequeña, lo que motivó que la madre de la niña explique cómo se produjo el esperado reencuentro.

Darinka Ramírez detalla la salida de Farfán con su hija

En declaraciones a "Magaly TV: La Firme", Darinka Ramírez contó que, tras más de cinco meses sin contacto, permitió que la "Foquita" pasara unas horas con su hija, aunque aclaró que todo se coordinó únicamente a través de los abogados. La joven, hoy convertida en influencer, dijo que aceptó la salida para que la menor no siguiera distanciada de su padre.

"Han pasado más de 5 meses, por eso tuve que dar el brazo a torcer, porque si no nunca creo que hubiera podido verla. Pidió verla y accedí a que se la llevaran con una persona de confianza. Salieron a pasear un ratito, a ver a la mamá y unos juguetes. Todo lo maneja por abogados y la comunicación es de esa forma. Hasta el momento la vio ese día y no sé cuándo la vería de nuevo", relató.

Darinka también señaló que durante el momento de entrega no existió diálogo con el exseleccionado nacional, dejando claro que su prioridad es establecer un régimen de visitas oficial para asegurar estabilidad a la menor.

"He pedido que se haga un régimen de visitas para que sea algo formal. Él no me dijo nada y se veía venir que no íbamos a intercambiar palabras", precisó.

Jefferson Farfán comparte reencuentro con su hija en medio de proceso legal con Darinka Ramírez: "Te extrañe"
Lee también

Jefferson Farfán comparte reencuentro con su hija en medio de proceso legal con Darinka Ramírez: "Te extrañe"

Promesa pendiente de un departamento

Durante la misma entrevista, Ramírez habló de otro tema que ha generado expectativa: el departamento que Farfán supuestamente prometió regalarle a su hija cuando cumpliera un año de vida. La pequeña está por cumplir tres, y hasta ahora no hay novedades sobre esa promesa.

"La verdad, hasta ahorita esperando. Bueno, prometió que al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple tres. Quizás es, de repente, su regalo, ¿no? Vamos a tenerle fe todavía. Más que todo para no estar cambiándole de ambiente tantas veces y también para realizarle su ambiente personal", comentó.

Marisol anuncia colaboración musical con Dilbert Aguilar y Darinka Ramírez: "No saben lo que se viene"
Lee también

Marisol anuncia colaboración musical con Dilbert Aguilar y Darinka Ramírez: "No saben lo que se viene"

En conclusión, mientras el proceso legal continúa, Darinka Ramírez insiste en la necesidad de establecer un régimen de visitas que brinde estabilidad a su hija, dejando la decisión final en manos de la justicia. Jefferson Farfán, por su parte, ha optado por mantener la reserva y solo ha mostrado en redes sociales el breve reencuentro con la menor.

Temas relacionados 'Magaly TV La firme' Darinka Ramírez Espectáculos hija Jefferson Farfán Redes Sociales

Siga leyendo

Lo Más leído

'Peluchín' decepcionado al leer los chats entre Maju Mantilla y productor: "¿Por qué lo llama de 'amor'?"

Pamela López se habría metido en la relación anterior de Christian Cueva ¿Primero fue la amante?

¡Tremendo pleito! Chikiplum y Chikipluna enfrentados por manutención de su hija: "Ella no aporta nada"

Compañera de Maju Mantilla suelta polémico comentario tras supuesta infidelidad: "Vamos a sacarle la vuelta"

Maju lloró en su cumpleaños porque su esposo habría descubierto chats con su productor, según Magaly

últimas noticias
Karibeña