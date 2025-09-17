RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly llama 'confiada' a Samahara Lobatón tras su viaje a USA sin Bryan Torres: "Ojalá no te decepcione"

Tras el viaje de Samahara Lobatón a Estados Unidos con sus hijas, Magaly duda que Bryan Torres se comporte como una pareja fiel en su ausencia.

17/09/2025

A través de sus redes, Samahara Lobatón reveló que se encuentra en Estados Unidos con sus dos hijas, pero sin su pareja Bryan Torres. Como el cantante ha tenido varias acusaciones de infidelidad y por ello, Magaly no cree que haya cambiado en tan solo pocos meses. 

Samahara Lobatón en Estados Unidos

Hace unos días, la hija de Melissa Klug reapareció en sus redes sociales con fotografías de su viaje a Estados Unidos con sus dos hijas. Aunque, lo que llamó la atención es que no está con su pareja, el cantante Bryan Torres. Ante ello, la periodista Magaly Medina decidió mandar su dardo. 

"Hay que lindo, me encanta la confianza que ella deposita en el Bryan, deben haber llegado a un punto tal de madurez. Confía que la religión salvó a él, ojalá no te decepcione y ser la portadora de malas noticias", expresó la conductora. 

Después, comentó que estar tanto tiempo fuera de Perú mientras que su pareja sigue en conciertos, no sería tan buena idea. Incluso, recordó que a pesar que la influencer se encontraba en Lima, el cantante aprovechaba cualquier oportunidad para engañarla. 

"Que confiada, ella se va tres o cuatro meses, cuidado Samahara que cuando regreses 'quien se va a barranco, perdió su banca'. Estando acá el hombre hacía de su vida un carnaval, que se haya portado bien los últimos meses no significa que haya tenido una transformación", acotó en su programa

¿Cuánto tiempo se quedará?

Por medio de las imágenes publicadas en sus redes sociales, se puede ver que la joven estaría en el último trimestre de su embarazo. Ante esto, la 'urraca' comenta que Samahara Lobatón estaría planeando dar a luz a su tercer hijo en territorio estadounidense como su madre. 

"Si tu viajas siete meses de embarazo a otro país para quedarte en ese país y dar a luz. Samahara quiere hacer eso con el bebé que está esperando, está a dos o tres meses de dar a luz. 'Está de vacaciones cuatro meses', hay que regio. Ni siquiera los que trabajamos todos los días tomamos cuatro meses de vacaciones", comentó la 'urraca'. 

De esta manera, la influencer Samahara Lobatón estaría planeando dar a luz a su hijo en Estados Unidos según Magaly Medina. Como faltan un par de meses más, agrega que Bryan Torres podría hacer de las suyas en Lima, mientras su pareja cría a sus dos pequeñas en en territorio estadounidense. 

