Ex de Paul Michael arremete tras exponer a su hija en redes con Pamela López: "La usas y haces un show"

Desde hace meses se conoce de la mala relación entre Paul Michael y su expareja Sofía Delgado, madre de su hija. Ahora el cantante decidió salir con su pequeña junto a la familia de Pamela López, pero la ex no dudó en reclamarle por exponerla en redes para supuestamente hacer un show con la menor.

Ex de Paul Michael sumamente molesta

Por medio de sus redes, Sofía Delgado decidió mandar tremendo mensaje en sus redes sociales después de que Paul Michael y Pamela López compartieran una foto juntos con sus menores hijos de cada uno. Esto no fue del agrado de la expareja del cantante.

"Sigue usando la inocencia de tu hija y las ganas que tiene ella de compartir tiempo contigo para hacer de eso un show, sin antes pensar en que estás hiriendo los sentimientos de la que debería ser tu única prioridad, cuidando su salud mental. Definitivamente tanta droga te dejó sin neuronas", expresó.

Después, el programa 'Todo se filtra' se comunicó directamente con la joven para saber más sobre este problema que viene enfrentando con el padre de su hija. Es así como expresó que aparentemente estaría usando a su pequeña para limpiar su imagen y mostrarse como un padre presente.

"Yo ya estoy llegando a mi límite y saldré con todo a destruirlo si se sigue metiendo con mi hija. Porque aun siendo su hija, lo único que está haciendo es usarla para limpiar su imagen y hacer un show de eso. Enseñándole a mentirme", expresó.

También contra Pamela López

Luego de ello, Sofía Delgado también decidió mandar su 'chiquita' a Pamela López afirmando que ella no miente a su pequeña como lo hacen con Paul Michael. Incluso, relató que siempre ha dejado abierta la posibilidad de que visita a su hija, pero llegaba realizando un escándalo.

"Las puertas de mi casa han estado siempre abiertas, para que él venga a ver a su hija cuando él quiera. Le ofrecí muchas veces que venga a verla porque así lo pedía mi bebé, ¿Qué hacía? Venía con su pareja y se ponía a gritar en la calle para que baje a la bebé", añadió.

De esta forma, la joven madre expresa que está al límite de que sigan exponiendo a su pequeña por redes sociales para limpiar su imagen. Así mismo, no dudó en advertir a Paul Michael sobre sus acciones y manda mensaje a Pamela López.