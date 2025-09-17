RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se burla en vivo!

Magaly critica a Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad: "Créetelo tú, pues"

Magaly Medina arremetió contra Tula Rodríguez por salir como "vocera" de su amiga Maju Mantilla en medio del escándalo de presunta infidelidad.

Magaly Medina cuestiona a Tula Rodríguez por dar su apoyo a Maju Mantilla.
17/09/2025

Magaly Medina volvió a soltar dardos en vivo. Esta vez, la conductora de "Magaly TV La Firme" apuntó contra Tula Rodríguez por dar su apoyo a su amiga Maju Mantilla, quien atraviesa un escándalo por una presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo.

Magaly se burla de Tula por apoyar a Maju Mantilla

Magaly Medina volvió a encender la polémica y esta vez su blanco fue Tula Rodríguez. La conductora de "Magaly TV La Firme" no dudó en burlarse de la exvedette por salir en defensa de su amiga Maju Mantilla, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por los rumores de una presunta infidelidad a su esposo, Gustavo Salcedo.

Todo comenzó cuando Tula fue consultada sobre la controversia que envuelve a la exMiss Mundo. Fiel a su amistad, ella defendió a Maju sin titubear. Para la también conductora, la palabra de Mantilla es incuestionable. Pero Magaly no se quedó de brazos cruzados. Con su característico sarcasmo, arremetió contra Rodríguez.

Tras ver sus declaraciones, la 'Urraca' soltó entre risas: "Ella, como se cree con derecho a ser una especie de vocera oficial, dice: 'A mí Maju no me la toquen'. Ja, créetelo tú, pues".

Crítica a su presencia en televisión. La conductora fue más allá y cuestionó el actual rol de Tula en la pantalla chica. 

@josepastord UYY esto mencionó!!!😨🔥👀🚨Ig:josepastord💥 #majumantilla #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

"Ahora es la crédula. De pronto, que estaba desaparecida de la tele, porque, de verdad, ¿qué está haciendo? En Canal 7 está perdida en el sinfín del universo. No sé por qué le pusieron micro; debe ser por este asunto", disparó.

Incluso aconsejó que cuando no hay nada sólido que decir, es mejor quedarse callado. Magaly dejó claro que, para ella, la exvedette no debería fungir de vocera en un tema tan delicado.

"A veces es mejor quedarse con la boca cerrada. Cuando uno no tiene nada de qué opinar o va a decir tonteras, mejor uno se calla", sentenció Magaly.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

A pesar de las críticas, Tula se mantiene firme en su apoyo a Maju Mantilla. En una entrevista para "Amor y Fuego", mostró su cariño por su amiga y también destacó las cualidades del esposo de Maju.

"Maju es mi amiga, trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos. Lo que he conocido ha sido un caballero, Gustavo, súper respetuoso y un buen papá. Maju es mi amiga, y si Maju dice que no, pues no", aseguró Rodríguez.

@riclatorrez 16.09/8: #TulaRodriguez cree en #MajuMantilla y no cree que fue infiel a #GustavoSalcedo . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral #Peru #peruanos ♬ sonido original - Ric La Torre

La amiga de Maju fue contundente al afirmar que no cree que la ex Miss Mundo haya sido infiel. Explicó que sí conversaron, pero por otros motivos, e incluso se refirió a los supuestos chats que demostrarían un engaño en su relación con Gustavo Salcedo.

"Yo no quiero defender, pero en redes se puede editar y hacer cosas, es algo que solo les compete a ellos", señaló sobre los chats. "Evidentemente (conversamos), pero no es algo que pueda comentar. Una situación como esa no creo que sea fácil para nadie y más para Majito, que maneja un perfil muy calmo", confesó. "No creo (que Maju haya sacado los pies del plato)", remarcó Tula Rodríguez.

Magaly, sin embargo, recalcó que la amistad no es garantía de verdad absoluta. La periodista insistió que la exvedette es crédula por defender esa situación.

En conclusión, mientras el supuesto affaire de Maju Mantilla con su productor sigue alimentando titulares, las declaraciones de Magaly Medina y Tula Rodríguez al respecto se roban el show. Tula respalda sin dudar a su amiga, mientras Magaly marca distancia. La polémica promete seguir, porque en la farándula peruana las amistades y los secretos siempre terminan saliendo a la luz.

Temas relacionados escándalo infidelidad karibeña Magaly Medina Maju mantilla Tula Rodríguez

