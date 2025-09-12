Magaly compara al productor de Maju Mantilla con Gustavo Salcedo: "Era darle celos, no risa"

Desde que se reveló la supuesta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y Cristian Rodríguez, se ha investigado sobre la vida de él. Es así como ahora, Magaly no dudó en comentar tras comparar al productor de la conductora con Gustavo Salcedo.

Gustavo Salcedo vs productor de Maju

En el programa 'Magaly TV: La Firme', la periodista estuvo comentando sobre el aparente infidelidad de Maju Mantilla con Cristian Rodríguez hacia Gustavo Salcedo. Aunque, también no dudaron en comparar a los dos hombres involucrados.

Es así como la 'urraca' deja en claro la gran diferencia entre ambas personas físicamente. Además, señalando que la conductora de TV podría haberse sentido sola en aquel desliz en su matrimonio.

"Hay que estar desesperada, ¿Cuál habría sido su situación?. ¿Cómo se habría sentido? Quizá una mujer muy sola, que la dejaban de lado. Si uno compara la foto del uno y del otro, no saben, ay no", comentó la popular periodista en su programa de TV.

Magaly critica a Cristian Rodríguez

En esa misma línea, la conductora Magaly Medina afirmó que antes hacían estas comparaciones y lo han regresado por la evidente diferencia entre Salcedo y Rodríguez. Incluso, la periodista empieza a compararlo físicamente, entrenamientos y hasta gusto en la ropa.

"Las comparaciones son odiosas, pero... Ella encontró al príncipe y luego, besó al sapo, pero el sapo no se convirtió en príncipe. Hay unas diferencias drásticas con sus 'escasos recursos conquistó a Maju'. Las fachas, hasta mi productor tiene más gusto para vestirse, bien maltrajeado", expresó.

Aunque, la 'urraca' no dudaba en 'chancar' al productor Cristian Rodríguez al leer también los comentarios de seguidores cuando se difundió la noticia de la supuesta infidelidad. Así mismo, se unió a las burlas mencionando una frase que vio en las redes sociales. Después, la periodista añade que este polémico caso de falta de fidelidad se debe tomar con humor.

"Mejor no sigamos porque ya me dio pena (se ríe) como decían los comentarios de las redes sociales 'Maju eran darle celos, no risa', hay que tomarlo con humor",

Finalmente, Magaly Medina comenta sobre esta obvia comparación entre Gustavo Salcedo y el productor de Maju Mantilla, Cristian Rodríguez. Según se ha revelado, la ex reina de belleza si habría tenido una relación extramatrimonial que llevó al final de su relación de más de 20 años. Aunque la modelo no ha aceptado nada, los usuarios no han dudado en 'chancar' al tercero de la pareja.