¿Hay mala relación?

¡Pone fin a los rumores! Hija de Marcelo Tinelli aclara cómo se lleva con Milett Figueroa

Durante su estadía en Perú, la hija de Marcelo Tinelli fue consultada por los rumores que aseguran que no pasa a Milett Figueroa, y su respuesta sorprendió a más de uno.

Candelaria Tinelli aclara su relación con Milett Figueroa.
Candelaria Tinelli aclara su relación con Milett Figueroa. (Composición Karibeña)
14/10/2025

Candelaria Tinelli, una de las hijas de Marcelo Tinelli, salió a aclarar las versiones que aseguraban que no se llevaba bien con Milett Figueroa, la novia peruana de su padre. En conversación exclusiva con "Amor y Fuego", la influencer argentina desmintió cualquier tipo de conflicto y aseguró que entre ambas existe respeto y cariño.

Candelaria Tinelli aclara su relación con Milett Figueroa

La familia Tinelli llegó al Perú para grabar la segunda temporada del reality "Los Tinelli". El conductor argentino no vino solo: lo acompañaron Milett, su madre Martha Valcárcel, y sus hijas Micaela y Candelaria, quienes se mostraron muy felices por su visita. Las cámaras de "Amor y Fuego" captaron a las jóvenes saliendo de un restaurante en Lima y no dudaron en preguntarles por su estadía en el país. 

"(¿Cómo te sientes en estos días en Perú?) Muy bien, muy feliz, gracias", respondió Micaela. Mientras tanto, Candelaria también tuvo palabras de elogio para el público peruano: "(¿Qué tal Perú?) Hermoso, muy hermoso. La gente, todo, muy hermoso".

Sin embargo, la pregunta más esperada no tardó en llegar: ¿hay mala relación con Milett Figueroa? Sin dudarlo, Candelaria Tinelli fue directa y desmintió todo

"Todo bien, más que bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada", aseguró, echando por tierra las especulaciones de la prensa argentina.

En los últimos meses, varios medios en Argentina afirmaron que las hijas de Marcelo Tinelli no estarían contentas con su relación con Milett. Incluso se habló de frialdad entre ellas durante los eventos familiares. Pero Candelaria desmintió rotundamente esas versiones y mandó un mensaje claro.

"A la gente le gusta hablar siempre e inventan cosas. Yo qué sé, gente que está aburrida. (Los periodistas de Argentina siempre afirman las cosas, no es que suponen. Afirman que Candelaria no la lleva a Milett, que no se pasan) Siempre van a decir de todo y no hay que darles tanta bola. No hay que darles mucha importancia", expresó con firmeza.

Finalmente, cuando el reportero le preguntó si había una buena relación con Milett, Candelaria respondió con cariño. La actriz evitó entrar en polémicas y se mostró amable al hablar de la pareja de su excompañero.

"(Entonces, ¿si hay una bonita amistad?) La verdad que sí. Hay un cariño muy especial", aseguró Candelaria.

Milett y Marcelo Tinelli disfrutan del Perú

Por su parte, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli también hablaron brevemente con "Amor y Fuego" antes de viajar a Cusco, donde grabarán parte de su reality. Ambos se mostraron emocionados por visitar Machu Picchu y agradecieron el cariño del público peruano, que los recibió con aplausos y muestras de afecto.

"Sí, totalmente. Primero nos vamos a aclimatar", dijo Marcelo. Milett, por su lado, añadió: "Disfrutando, felices y con las chicas".

En conclusión, con estas declaraciones, Candelaria Tinelli puso fin a los rumores y demostró que su relación con Milett Figueroa es buena. Pese a las habladurías, la familia Tinelli parece estar unida y disfrutando de su estadía en el Perú.

