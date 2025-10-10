Hija de Marcelo Tinelli desesperada por regresar a su país tras llegar al Perú: "No puedo más"

Toda la familia Tinelli ha llegado al Perú junto a Milett Figueroa para grabar parte de la segunda temporada de la serie. Es la primera vez que las hijas de Marcelo Tinelli están en Lima, pero Calendaria ha revelado que ya desea regresar a Argentina tras estar solo un día.

Hija de Tinelli quiere volver a Argentina

Los hijos de Marcelo Tinelli han llamado mucho la atención de la prensa argentina por varios momentos de sus vidas artísticas. Actualmente, forman parte de la serie 'Los Tinelli', de la cual la primera temporada se convirtió en un éxito rotundo con el ingreso de Milett Figueroa.

Es por ello, que una parte de la segunda temporada será grabada en Perú y el pasado 8 de octubre llegaron para empezar con las grabaciones. Es así como Calendaria Tinelli ha llamado la atención por su más reciente publicación donde menciona que estaría muy ansiosa de regresar a Argentina lo más antes posible.

"No paso ni un día y no puedo más de lo que la extraño a mi enana. Cada vez me cuesta más separarme de mis bebés", expresó la hija de Tinelli por medio de sus redes sociales mostrando a unos perritos en el video publicado, ellos serían la razón de su desesperación por querer regresar pronto a Argentina.

Historia de Candelaria Tinelli

Llegan al Perú para grabar

Aunque Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estuvieron separados por un tiempo por una discordancia laboral, la pareja volvió a reconciliarse hasta hace poco. Tras su llegada al Perú han demostrado que están más unidos que nunca luciéndose muy amorosos. Esto ha llamado la atención de los medios, ya que se cree que fue puro marketing.

La pareja ha negado que el corto fin de su romance fue para promocionar la serie 'Los Tinelli' o el podcast de Marcelo. De igual forma, toda la familia Tinelli ha llegado al Perú para iniciar con las grabaciones de la segunda temporada. Al parecer, el lanzamiento de la marca de la peruana formará parte y muy pronto estarán rumbo a Cusco para continuar con todo lo pactado con Amazon.

De esta manera, toda la familia de Marcelo Tinelli ya se encuentran en Perú realizando las grabaciones de la segunda temporada de su serie de Amazon junto a Milett Figueroa y su madre, Doña Martha. Aunque, ha llamado la atención de que Candelaria Tinelli desea regresar pronto a Argentina, pero por sus perritos en casa.