Pamela López sobre publicaciones de Christian Cueva y Pamela Franco: "Que disfruten su amor ya no clandestino"

Hace unas semanas, surgieron rumores sobre un posible distanciamiento entre Christian Cueva y Pamela Franco, luego de que la pareja dejara de compartir fotos y videos juntos en sus redes sociales. Sin embargo, ambos desmintieron los rumores mostrando su aparente felicidad en un reciente video publicado en redes sociales.

Pamela López sobre las publicaciones de Cueva y Franco

En declaraciones para el programa Más Espectáculos, Pamela López fue consultada sobre si las recientes apariciones de Cueva y Franco en redes sociales le parecían una provocación. La influencer trujillana respondió con ironía, afirmando que no le afecta la vida personal de la pareja y deseándoles bienestar.

"No, la verdad que no sigo sus redes, no estoy al tanto de su vida personal, pero está bien si son felices y quieren publicar ese amor ya no prohibido, ya no clandestino. Bien por ellos, no hasta que Dios los purgue y decida a dónde van los pecadores o pecadoras", señaló López, dejando claro que no le interesa involucrarse en la relación de ambos.

Recordemos que Pamela López y Christian Cueva terminaron su relación en 2024, tras acusaciones de infidelidad que involucraban a Pamela Franco y otras personas. A pesar de la polémica, López prefiere no darle mayor relevancia a los comentarios sobre la pareja.

Pamela López pide a la Franco pague deudas de Cueva

A través de una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Pamela López salió a declarar sobre la relación de Christian Cueva con Pamela Franco. Así mismo, le pidió al pelotero que se haga cargo de las deudas que tiene. Incluso, señaló que la cantante podría ayudarlo a cancelar lo que debe.

"Qué pena, ¿no?, yo compartí 13 años y prueba de ello, lo apoyaba en muchas deudas. Entonces de repente su familia, es un poquito más pudiente y puede apoyar para pagar las deudas de mi familia", expresó.

La pareja de Paul Michael dejó en claro que la artista puede prestarle dinero al 'Aladino' porque su madre y su abuela necesitarían sus medicinas. Además, agregó que si les pasa algo a su familia por la falta de aquel ingreso sería la responsabilidad de Christian Cueva.

"Eso es lo que corresponde, págale o de repente ella, que se ponga la camiseta, o sus asesores que paguen a mi madre. Porque como lo he dicho, hoy está viva, mañana no lo sabemos y va a ser tu responsabilidad. Mi madre merece sus medicinas", añadió.

Como se ha venido rumoreando, el futbolista de Emelec estaría pasando por momentos muy complicados en la situación financiera. Ante esto, Pamela López cuestiona si sea verdad o solo se trataría una forma para que no pague lo que debe o que pueda percibir un mayor ingreso para sus tres hijos.

"No lo sé, porque en algún momento fue influenciado por el cebichero para que el dinero se mande para Panamá. Según las palabras del padre de mis hijos", dijo la influencer muy convencida de que el futbolista podría estar mintiendo como ya lo habría hecho durante su relación sentimental.

El video de Cueva y Franco demuestra que su relación sigue intacta, mientras Pamela López mantiene su postura firme, reclamando el pago de deudas y protegiendo a su familia. La situación del futbolista no solo sigue generando atención mediática por su vida personal, sino también por las complicaciones económicas que enfrenta.